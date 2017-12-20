Путин распорядился повысить доступность жилья для граждан

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости значительно повысить доступность жилья для Россиян.

По его мнению, страна обладает ресурсами, позволяющими реализовать данную стратегическую, общенациональную задачу. Он подчеркнул, что прежде всего жилье должно стать более доступным молодым семьям с детьми, передает ТАСС.

Путин отметил, что в настоящее время возможность реально улучшить свои жилищные условия имеют 35% семей. По его словам, к 2025 году таковых должно стать более половины. Президент добавил, что для достижения этой цели необходимо каждый год вводить в эксплуатацию до 120 миллионов квадратных метров жилья.

«Люди должны иметь возможность переехать не в безликие коробки или в муравейники, как раньше говорили, а в современное жилье, которое отвечает всем стандартам комфорта и безопасности, где вокруг созданы необходимые инфраструктура, социальные, спортивные объекты, парки, общественные пространства», - цитирует агентство главу государства.

