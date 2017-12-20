]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

Путин распорядился повысить доступность жилья для граждан

20:45 20.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости значительно повысить доступность жилья для Россиян.

По его мнению, страна обладает ресурсами, позволяющими реализовать данную стратегическую, общенациональную задачу. Он подчеркнул, что прежде всего жилье должно стать более доступным молодым семьям с детьми, передает ТАСС.

Путин отметил, что в настоящее время возможность реально улучшить свои жилищные условия имеют 35% семей. По его словам, к 2025 году таковых должно стать более половины. Президент добавил, что для достижения этой цели необходимо каждый год вводить в эксплуатацию до 120 миллионов квадратных метров жилья.

«Люди должны иметь возможность переехать не в безликие коробки или в муравейники, как раньше говорили, а в современное жилье, которое отвечает всем стандартам комфорта и безопасности, где вокруг созданы необходимые инфраструктура, социальные, спортивные объекты, парки, общественные пространства», - цитирует агентство главу государства.
 

Темы: Россия, Недвижимость, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.12.2017, 09:05
Гость: Петрович

Доступное строящееся жилье, для граждан России, это решение демографической ситуации, свободную жилплощадь, помимо детских уголков, надо заполнять новой отечественной мебелью, бытовой и электронной техникой и т.п., а это развитие и подьем местной промышленности, и как следствие создание новых рабочих мест и рост спроса на отечественные товары и услуги ...
21.12.2017, 08:55
Гость: Александр

на двери денег нет,доступно все
21.12.2017, 08:54
Гость: Александр

владимир златоуст сказал и сразу везде стало доступным жилье,процент поддержки не врет
Все комментарии (27)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.