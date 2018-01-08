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Путин подписал закон об отмене понятия «жилье эконом-класса»

17:00 8.01.2018
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Президент России Владимир Путин  подписал закон о внесении изменений в ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Одним из основных пунктов нового документа стала отмена понятия «жилье экономического класса». Начиная с момента вступления закона в силу, такой тип жилья официально получил название «стандартное».

Законопроект, заменяющий «экономический» класс жилья на «стандартный», был принят Госдумой РФ в первом чтении 11 октября 2017 года. Жилье «стандартного» типа соответствует критериям бывшего эконом-класса, и для него установлены соответствующие требования — например, к минимально и максимально допустимым размерам помещений, пишет РБК.

Впервые идею переименовать жилье эконом-класса в стандартное высказал летом 2016 года первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Он назвал термин «экономический класс» унизительным, при том, что речь идет о стандартном доступном жилье. «Есть стандартное жилье, а дальше есть какие-то вещи, которые уходят за рамки стандарта. Наша с вами задача — это стандартное жилье, все остальное люди и так без нашей помощи сделают», — пояснил Шувалов.


 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Рынок недвижимости в России
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Комментарии читателей
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08.01.2018, 23:08
Гость: А чё?

Помните ЕБН обещал всех сделать миллионерами. И после гиперинфляции к концу 1998 года все стали миллионерами. Сдержал слово любитель прилюдно помочиться. Вот и его ученик и последователь идёт проторенной тропой. Завтра заявит что все, хоть и не богатые, но живут в стандартных метрах, согласно нормативам, как и было обещано.
08.01.2018, 23:04
Гость: Макар

Так это другое дело, давно бы так! Аж дышать легче стало.
08.01.2018, 22:59
Гость: ВВВ

А как вам словосочетание элитное многоэтажное жильё?
Все комментарии (29)
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