Столицу зачистят под благонадежных и обеспеченных жителей

Зачем в мэрии Москвы обитателей «хрущевок» приравняли к люмпенам

На днях в российском информационном пространстве появились сообщения о том, что одним из главных факторов, по которым мэрия Москвы решилась на программу реновации, стало желание «отцов города» снизить уровень преступности в мегаполисе.

Старые пятиэтажки © KM.RU, Алексей Белкин

Как сообщают некоторые СМИ со ссылкой на данные столичной прокуратуры, чиновники анализировали криминогенную обстановку в городе и пришли к выводу, что выбившиеся в лидеры по количеству совершенных в этот период преступлений Восточный и Западный административные округа стали таковыми благодаря тому, что именно там находится наибольшее количество вошедших в «первую волну» реновации пятиэтажек.

Именно в этих домах, утверждали в беседе с РБК некие неназванные источники в мэрии, проживают люди, обладающие в своем большинстве «низким социальным статусом». Спасти ситуацию, следуя логике этих самых источников, можно лишь с помощью реновации, переселив в ее рамках 200 условных маргиналов из каждой пятиэтажки в дома, вмещающие не менее 3 000 человек.

Эти выкладки, признаться, производят довольно странное впечатление сразу по нескольким причинам.

Во-первых, практически каждый обитатель российской высотки не понаслышке знает, как сильно может осложнить жизнь целому подъезду даже один маргинал, что уж говорить о том, если таковых набирается уже трое или пятеро. Во-вторых, в январе прошлого года на страницах «СП» уже рассказывалось о том, чем обернулся в итоге эксперимент по переселению люмпенов в комфортабельные высотки в США.

Наконец, не далее, как в апреле того же 2017 года мэр столицы официально уверил общественность в том, что главные работы по программе реновации жилфонда Москвы будут вестись на севере и северо-востоке столицы, называя как раз эти районы сосредоточением основных объемов пятиэтажек. И тут вдруг — восток.

Юрист Роман Харланов, сопредседатель областного отделения «Деловой России» также полагает, что доводы мэрии о высоком уровне криминала в районах с пятиэтажками, мягко говоря, сильно «притянуты за уши», а настоящая их подоплека совершенно иная.

— Просто прикрываясь этим соображением чиновники, во-первых, охотятся за дорогой московской землей, а, во-вторых, ищут оправдания для отмыва денег. На самом деле криминальная обстановка еще хуже в районах, застроенных более высокими домами, в так называемых «бетонных гетто» Южного административного округа — Бирюлево, Чертаново и так далее.

А по программе реновации предполагается строить именно подобное, дешевое, жилье, экономя на всем. Не будет никаких архитектурных излишеств, опять будет серая бетонная масса, при виде которой люди будут, извините, просто деградировать.

— То есть вы слабо верите в то, что результаты международного конкурса на лучший проект застройки микрорайонов по реновации, объявленного мэрией Москвы, будут воплощены в жизнь?

— На сегодняшний день, насколько я знаю, одним из фаворитов этого конкурса является француз, не упомню сейчас фамилию, который в своем портфолио имеет солидный запас таких объектов, как лофты, а также промышленные и торговые центры, но не жилые кварталы (вероятнее всего, речь идет о руководителе участвующей в конкурсе французской архитектурной фирмы Valode & Pistre Жане Пистре — авт.).

В том, что проектируется в рамках этого конкурса, участники не собираются жить. В итоге люди, которые всю жизнь жили там, где было много зелени и большие расстояния между домами, переселятся в бетонные коробки, где совершенно не решен вопрос инфраструктуры.

— Можете привести хотя бы один пример?

— Пожалуйста. Он, кстати, очень наглядно иллюстрирует то, как чиновники Собянина видят реновацию. Это так называемый «75-й квартал» на территории Хорошево-Мневников. Людям там обещали одно, а вышло на деле совсем другое. Купившие там квартиры столкнулись с транспортным коллапсом, отсутствием социальной и торговой инфраструктуры, нехваткой мест в детсадах и школах.

Сюда еще стоит добавить и проблемы с парковочными местами, потому что активно продвигаемая застройщиками идея «дворов без машин» работает только тогда, когда рядом есть удобные, а главное — доступные по цене, паркинги. Но там таких нет.

Получается, что чиновники, принимавшие решения по проекту в закрытых помещениях, без привлечения специалистов, общественности, приняли просто красивую для себя картинку, на которой можно неплохо заработать. В результате на сегодняшний день они сидят и чешут голову, размышляя, что же теперь с этим делать, потому что у нас подавляющее большинство граждан выступает против переезда.

Однако Александр Павленко, президент саморегулируемой организации управляющих недвижимостью «Совладение», подчеркивает, что в Москве на самом деле при сносе и расселении пятиэтажек по прежнему адресу остается жить довольно ограниченное число людей. Причем происходит это вне зависимости от того, каких размеров дом возводится на месте снесенного.

— Все идет к тому, что прежде всего каких-то «неблагонадежных» попросту выселяют, как в свое время поступали в СССР. Только раньше таких отправляли за 101-й километр, а теперь куда-то в «большую» Москву. Либо они сами куда-то исчезают. И протестные настроения-то возникли у москвичей как раз потому, что в большинстве своем все прекрасно понимают — если начнется снос пятиэтажки, то все, концов потом будет не найти, пойдет необратимый процесс.

— Но ведь чиновники высказываются в том ключе, что новые дома, возводимые в рамках реновации, будут заселяться приличные люди.

— Да, столица действительно будет заселяться людьми, обладающими деньгами и определенными ресурсами, а проживавших тут ранее москвичей выдворят за какие-то определенные границы.

Но кто даст гарантию, задается вопросом социальный психолог Ксения Берхина, что вновь прибывшие люди «с деньгами» будут обладать высокой моралью и иметь чистую совесть?

— Возьмите хотя бы ситуацию с долгами по налогам и жилищно-коммунальным услугам. Ведь сами же судебные приставы говорят, что чаще всего не платят не малообеспеченные люди, а как раз те, у кого есть достаток.

Посмотрите новостные программы, там полно репортажей о том, как злостно нарушает общественный порядок так называемая «золотая молодежь», как безнаказанно чувствуют себя участники пресловутых «гонок на Гелендвагенах», как продолжают жить «по законам гор» некоторые вполне обеспеченные выходцы из южных краев.

В то же время в психологической практике имеется немало примеров того, как вполне благопристойные и воспитанные граждане кардинально меняют свой образ жизни, если их привычный мир каким-то образом изменяется. Тут и маниакально-депрессивные психозы, и шизофрения, и немотивированная агрессия.

Так что реального снижения криминального фона через подобную сегрегацию едва ли удастся достичь. Скорее, наоборот, можно ждать некоторых социальных возмущений на этой почве, ведь людей, влюбленных в свои старенькие «хрущевки» вот так безапелляционно и, что важно, абсолютно безосновательно, взяли и по сути, приравняли, простите, чуть ли не к бичам и алкоголикам.