Депутаты сочли опасным для экономики приравнивание сожительства к браку

В Госдуме считают, что реализация инициативы по приравниванию фактических брачных отношений к зарегистрированному браку грозит негативными последствиями для рынка вторичного жилья.

«Неузаконенные семейные отношения продавцов квартир автоматически переводят подобные сделки в разряд рискованных. Как следствие – инвесторы и фонды, которые работают с недвижимостью, могут потерять интерес к незащищенной сфере», - приводит «Интерфакс» слова первого зампреда думского комитета по жилищной политике Александра Сидякина.

Он отметил, что оборот на вторичном рынке жилья будет парализован из-за риска оспаривания любой сделки со стороны сожителя. В итоге люди будут покупать жилье только на первичном рынке.

«Девелоперы, риелторы, которые работают на этом рынке, бьют в набат и высказывают опасения, что если это предложение пройдет, рынок «встанет», - сказал Сидякин.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с оплатой услуг ЖКХ, что приведет к увеличению нагрузки на суды.

Законопроект о приравнивании сожительства к зарегистрированному браку поступил на рассмотрение Думы накануне. Его автором является сенатор Антон Беляков.

