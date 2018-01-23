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Депутаты сочли опасным для экономики приравнивание сожительства к браку

19:51 23.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуме считают, что реализация инициативы по приравниванию фактических брачных отношений к зарегистрированному браку грозит негативными последствиями для рынка вторичного жилья.

«Неузаконенные семейные отношения продавцов квартир автоматически переводят подобные сделки в разряд рискованных. Как следствие – инвесторы и фонды, которые работают с недвижимостью, могут потерять интерес к незащищенной сфере», - приводит «Интерфакс» слова первого зампреда думского комитета по жилищной политике Александра Сидякина.

Он отметил, что оборот на вторичном рынке жилья будет парализован из-за риска оспаривания любой сделки со стороны сожителя. В итоге люди будут покупать жилье только на первичном рынке.

«Девелоперы, риелторы, которые работают на этом рынке, бьют в набат и высказывают опасения, что если это предложение пройдет, рынок «встанет», - сказал Сидякин.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с оплатой услуг ЖКХ, что приведет к увеличению нагрузки на суды.

Законопроект о приравнивании сожительства к зарегистрированному браку поступил на рассмотрение Думы накануне. Его автором является сенатор Антон Беляков.
   

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Рынок недвижимости в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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24.01.2018, 00:32
Гость: 1

Внесение подобных законопроектов красноречиво говорит о глупости сенаторов нашей страны, а это куда Опаснее для всех граждан, нежели регистрация браков.
24.01.2018, 00:03
Гость: конец уже близок

Тогда лучше сразу рабство вводить, а женщин приравнять к домашним животным, и будет у России счастье, как в Афганистане.
23.01.2018, 23:12
Гость: А, ничего не делать

Содержать и все. За удовольствие надо платить!
Все комментарии (10)
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