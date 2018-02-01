Депутаты предложили способ борьбы с «квартирными рейдерами»

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла на рассмотрение в Государственную Думу ряд поправок в Гражданский и Жилищный кодексы.

Они устанавливают, что общая собственность на неделимое жилое помещение может быть только совместной.

Авторы законопроекта отмечают: осуществление права общей долевой собственности на жилое помещение привело к появлению собственников незначительных по размеру долей, так называемых "микродолей". "Размеры этих долей зачастую настолько малы, что выделение их в натуре не представляется возможным; так же их невозможно обособить для постоянного или временного проживания человека", - говорится в пояснительной записке, сообщает "Право.ру".

Отдельные обладатели таких "микродолей" злоупотребляют своим правом.Так, жилое помещение нередко предоставляется для фиктивной регистрации по месту жительства третьих лиц, что, в свою очередь, порождает образование "резиновых квартир". Например, в конце 2012 года органы прокуратуры обнаружили в Москве квартиру, в которой прописались 333 уроженца Средней Азии.

Кроме того, "микродоли" используются и для создания "нестерпимых" условий проживания соседям с целью принуждения их к продаже их своих долей по цене значительно ниже рыночной. Этим промышляют так называемые "квартирные рейдеры".

В качестве решения проблем предлагается, следуя принципу "право собственности на неделимое жилое помещение может принадлежать только членам одной семьи", синхронизировать гражданско-правовые нормы и жилищные нормы, относящиеся к неделимому жилому помещению. С одной стороны, предлагается приспособить к жилищным правоотношениям гражданско-правовые механизмы, ограничивающие права собственника, с другой стороны – ограничить применение некоторых гражданско-правовых норм к таким правоотношениям.

Законопроект устанавливает, что общая собственность на неделимое жилое помещение может быть только совместной. Также предусматривается, что если доля в праве собственности возникла на стороне лица, не являющегося членом семьи, владеющей помещением, то такая доля подлежит передаче в собственность членов семьи. В случае, если передача доли не состоится, возвратная доля будет переходить в государственную или муниципальную собственность с возмещением ее рыночной стоимости обладателю.

Возвратная доля после перехода в государственную или муниципальную собственность станет предметом договора с членами семьи, по которому они пользуются частью жилого помещения. По требованию семьи эта доля также может быть уступлена им.