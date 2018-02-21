Оформить права на дачные постройки будет проще

Комитет по госстроительству и законодательству советует Думе принять законопроект о так называемой "дачной амнистии".

Об этом "Право.ru" рассказали в Госдуме.

В 2006 году в России ввели упрощенный порядок оформления прав на садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Упрощенное оформление назвали "дачной амнистией", она позволила людям оформить в собственность объекты, которые были построены давно, но никак не могли быть легализованы из-за изменений в законе.

Тогда же ввели правила об определении максимальных цен на межевание участков. Субъекты смогли сами устанавливать максимальные цены. "В дальнейшем такое правило распространили и на другие объекты недвижимости.

В настоящее время этим правом воспользовались 27 регионов, в которых зачастую максимальные цены кадастровых работ варьируются в зависимости от вида объектов, например, от вида земельного участка.

Так, в Московской области это 450 руб. за 100 кв. м площади земельного участка, но не более 7000 руб.; в Алтайском крае – в среднем 1500 руб.; в Республике Татарстан – в среднем 4000 рублей", – рассказали в пресс-службе комитета Госдумы.

За 11 лет "дачной амнистии" ей воспользовались миллионы людей, но теперь она завершается, так что депутаты хотят продлить ее до 2020 года, чтобы и дальше граждане были защищены.

Если "дачная амнистия" кончится, для постановки на государственный кадастровый учет и госрегистрации права собственности потребуется разрешение на ввод в эксплуатацию.

Человек должен будет обращаться в Госстройнадзор и предоставлять дополнительные документы, которых у него может не быть. Например, если объект ИЖС начал строиться без разрешения на строительство, поясняет автор инициативы Павел Крашенинников.