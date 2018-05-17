Роспотребнадзор выявил 704 случая завышения цен в гостиницах перед ЧМ-2018

11:20

Роспотребнадзор обнаружил 704 случая завышения цен в гостиницах перед чемпионатом мира по футболу, а также 173 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. Совокупная сумма штрафов составила более 8,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.

Роспотребнадзор проверил более 18,5 тысяч заведений, оказывающих гостиничные услуги в городах-участниках чемпионата мира. В результате проверки оказалось, что в 704 случаях гостиницы завысили цены на время ЧМ.

Как отмечает ведомство, проведены 1514 внеплановых проверки, возбуждено в общей сложности около двух тысяч дел об административных правонарушениях, в суд подано 190 исков. Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 8,7 миллиона рублей.

В конце апреля Роспотребнадзор также публиковал данные о проверке отелей. Тогда ведомство сообщило о 622 случаях завышения цен, а общая сумма наложенных административных штрафов составила тогда свыше 7,2 миллиона рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.