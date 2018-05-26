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Правительство выделило 600 млн руб. на строительство спортивных сооружений

12:21 26.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях на строительство спортивных сооружений в регионах, сообщает сайт правительства РФ.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 600,3 млн рублей на предоставление субсидий Республике Карелия и Псковской области в целях софинансирования строительства спортивно-культурного центра в поселке городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна, Республика Тыва, спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" в селе Майма Майминского района, Республика Алтай, и Дворца спорта в Калуге", - говорится в сообщении.

Принятое решение будет способствовать развитию массового спорта, увеличению количества рабочих мест, уверены в правительстве РФ.

Темы: Глава правительства России, Коммерческая недвижимость в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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26.05.2018, 20:29
Гость: Вопросик

600 млн - на всю Карелию? Вон в Питере они построили только один стадион за миллиарды.
26.05.2018, 17:06
Гость: Сергей

Вот вы, Патриот, и возьмитесь за всеобщую канализацию. Вы справитесь, у вас к этому талант.
26.05.2018, 14:44
Гость: Патриот России

Правительство выделило 600 млн руб. на строительство спортивных сооружений
В России 30 660 000 человек живут без водопровода.
В России 37 960 000 человек живут без канализации.
В России 23 360 000 человек живут без отопления.
В России 48 180 000 человек не имеют душа или ванны.
В России 49 640 000 человек живут без горячей воды.
В России 46 720 000 человек живут без газа.
Экономическая Сверхдержава!!!
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