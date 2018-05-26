Правительство выделило 600 млн руб. на строительство спортивных сооружений

12:21

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях на строительство спортивных сооружений в регионах, сообщает сайт правительства РФ.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 600,3 млн рублей на предоставление субсидий Республике Карелия и Псковской области в целях софинансирования строительства спортивно-культурного центра в поселке городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна, Республика Тыва, спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" в селе Майма Майминского района, Республика Алтай, и Дворца спорта в Калуге", - говорится в сообщении.

Принятое решение будет способствовать развитию массового спорта, увеличению количества рабочих мест, уверены в правительстве РФ.