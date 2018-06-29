Возле парка «Зарядье» построят комплекс элитных апартаментов

14:46

Один из крупнейших столичных застройщиков — MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко — построит в пешей доступности от Кремля и парка «Зарядье» комплекс апартаментов (Славянская пл., 2/5/4, стр. 5).

Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцы и топ-менеджеры MR Group через ООО «Централ Парк» весной этого года получили 95% в ООО «ССР», которое в июне 2018 года получило разрешение Мосгосстройнадзора на строительство в районе Китай-города комплекса апартаментов с подземным паркингом, следует из материалов комитета.

Участок под строительство площадью 0,13 га находится в глубине квартала и принадлежит городу, ССР его арендует. В 2016 году Москомстройинвест сообщал, что инвестор за три года построит здесь гостиницу площадью 6,5 тыс. кв. м, из которых 1,5 тыс. кв. м займет подземная часть, пишет РБК.

При этом чиновники уточняли, что отель уже на 40% готов — на участке находилось недостроенное здание. ССР арендует этот участок, согласно данным Росреестра, с февраля 2017 года. С точки зрения разрешительной градостроительной документации у апартаментов та же функция, что и у гостиницы, заявил представитель Москомстройинвеста.

Стоимость участка под апартаменты в Китай-городе составляет около 300 млн руб., стоимость самого строительства — 500 млн руб., оценивает партнер Colliers International Владимир Сергунин. При этом, по его мнению, возможная выручка от реализации проекта может составить 1,3–1,8 млрд руб. Поэтому с точки зрения экономики выбор в пользу апартаментов абсолютно понятен, заключает эксперт.