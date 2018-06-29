Облегчение кошельков граждан поставлено на поток

За последние месяцы правительство трудилось стахановскими темпами, проведя ряд блестящих операций по избавлению граждан от «избыточной» денежной массы



© KM.RU

Помнится, Ильф и Петров утверждали, что великий комбинатор Остап Бендер знал несколько сотен сравнительно честных способов отъёма денег. Знали бы классики советской литературы, что в эпоху так называемого «великого вставания с колен и стабильности» товарищ Бендер выглядел бы жалким неудачником, а его сравнительно честные способы вызвали бы только презрительный смех.

Если бы сын турецкоподданого был реальным, а не придуманным героем и дожил бы до наших дней, он очень быстро осознал бы свою полную никчемность и поспешил бы из великих комбинаторов как можно быстрее переквалифицироваться в управдомы. Хотя в этой должности он вряд ли сумел бы «монетизировать» свои таланты, потому что и без него там давно всё железобетонно «схвачено».

Настолько железобетонно, что ничего и придумывать не надо, так как рост доходов управляющих компаний узаконен, стабилен и происходит строго по расписанию. Это чисто российская инновация, не имеющая ничего общего с пресловутой «рукой рынка», которая якобы сама все регулирует.

В данном случае уместнее говорить не о руке рынке, а о железной длани закона, стабильно повышающего коммунальные платежи. Несмотря на рост или падение цен на газ, нефть и электричество, платежи за ЖКУ всегда растут и будут расти. Это так же неизбежно, как снег зимой и жара летом.

Вот и с 1 июля этого года граждан России ожидает традиционное повышение цен за жилищно-коммунальные услуги. Которое так же традиционно объясняется инфляцией. На неё всегда все валят и будут валить, потому что инфляция, это, похоже и есть единственная стабильная вещь в стране.

Ожидается, что в зависимости от региона, услуги коммунальщиков подорожают на 5-12%. Во всяком случае об этом сообщают говорящие головы в неполживом телевизоре, в перерывах между новостями мундиаля и бесконечным сползанием в пропасть Украины.

2018 год вообще стал рекордным за всю новейшую историю России по переписыванию ценников на разные госуслуги и не только. С того самого момента, как с высоких трибун было заявлено, что экономика растет, как и зарплаты трудящихся, так и понеслось переписывание цен, успевай только загибать пальцы.

Топливо подорожало за считанные недели почти на 5 рублей, пошлина за регистрацию транспортного средства выросла почти в два раза, до 1500 руб., водительские права подорожали на тысячу рублей (3000 руб), ОСАГО до 5,5 тыс рублей, а пошлина на оформление загранпаспорта скакнула с 3500 до 5000 рублей.

Разумеется, во всем виновата инфляция. Она и только она одна проклятая.

Но так ли это на самом деле? Для примера остановимся на загранпаспортах. Что такое загранпаспорт? Это небольшая книжечка в 46 страниц, с дешевой обложкой и одной пластиковой страницей, вроде как снабженной чипом.

Несмотря на использование защиты по образу денежных купюр, загранпаспорт является не самым сложным полиграфическим изделием. Даже если выпускать его небольшим тиражом, его себестоимость вряд ли превысит тысячу рублей - и это в лучшем случае.

Но его выпускают огромным тиражом, ведь загранпаспорт требуется человеку, имеющему возможность ездить «в загранку» постоянно, и в течение жизни их, как правило, бывает несколько.

Загранпаспорта раньше меняли каждые пять лет, а теперь раз в десять лет, но все равно печатают их много. Счет их явно идет на сотни тысяч. А чем больше тираж, тем меньше себестоимость изделия. И уж совершенно точно 46 страниц с дешевой обложкой и пластиковая страница с чипом не могут стоить 5000 рублей.

Так уж получилось, что полиграфия – очень близкая тема для автора этих строк, начиная от печатных процессов и заканчивая переплетом. Много лет назад довелось работать в одном министерстве, где начальник ведомственной типографии был помешан на эксклюзивных изданиях, тем более книги тогда очень ценились, не то что сейчас.

Так как типографии приходилось нередко выпускать поздравительные адреса первым лицам государства и прочую дорогостоящую продукцию, то снабжена она была по высшему разряду. Чем и пользовался её начальник, собравший «под свое крыло» лучших переплётчиков Москвы, которые любую книгу в любом состоянии могли превратить в шедевр.

С полной реставрацией, кожаной обложкой, золотым тиснением и пр., что делало её уникальной и второй такой больше ни у кого не было. Какие-то книги отправлялись в личную библиотеку начальника, а что-то продавалось на сторону.

Так вот даже отреставрированные издания тридцатых годов, например, издательства «Академия», стоили не более 150 долларов. Разумеется, речь идет только о работе переплетчиков и материалах.

Поэтому когда объявляется цена за загранпаспорт в 5000 рублей, любой мало-мальски знакомый с полиграфией человек изумится той фантастической накрутке, что государство сдирает за эту простецкую во всех отношениях книжечку. То же самое можно сказать и о водительском удостоверении, которое вообще стоит копейки.

Конечно же, объясняется все это проклятой и бесконечной инфляцией, но на самом деле это очень доходный бизнес, ведь государство зарабатывает на населении миллиарды рублей. Грубо говоря, государство в добровольно-принудительном порядке впаривает нам копеечные вещи по баснословным ценам.

Причем отказаться конкретно от этих услуг и цен мы не можем, ибо только у государства имеется монополия на выдачу (читай – продажу) загранпаспортов, водительских прав и других документов.

Так что выбора в данной ситуации нет: либо плати, либо проводи отпуск дома и не катайся на машине. За регистрацию которой, опять-таки, надо отдать немаленькие деньги.

И не надо рассказывать сказки, что производство паспортов дело затратное, цены на бумагу и пластик растут в среднем за год на 10% и т.д. Если кого не убедил приведенный выше пример с эксклюзивными уникальными книгами, то можно зайти в любой книжный магазин и посмотреть, сколько стоят обычные книги. На производство которых требуется гораздо больше бумаги и прочих материалов и у которых тираж в десятки тысяч раз меньше, чем у загранпаспортов. Следовательно, и себестоимость больше.

Выяснится, что в среднем 300-400 страничная книга стоит не дороже 700 рублей, а, например, малое собрание сочинений так обожаемого либералами А. Солженицына в восьми томах можно и вовсе купить за 2500 рублей. То есть восемь толстых книг с твердой обложкой обойдутся в два раза дешевле, чем крошечный 46-страничный загранпаспорт.

Если уж говорить о пресловутой стабильности, к её бесспорным достижениям можно отнести узаконенные коммерческие отношения, что выстраиваются между гражданами и государством все последние годы. За всё у нас принято теперь платить, и в этом государство мало отличается от какой-нибудь коммерческой структуры.

Гражданин давно уже не получает у государства справки, паспорта и прочие документы, а покупает. Причем за весьма немаленькие деньги. Даже дети, то есть граждане, не достигшие 14 лет, за свой загранпаспорт должны отдать теперь 2500 рублей.

И хоть бы кто-нибудь задумался, что у ребенка таких денег нет и быть не может по причине того, что учится в школе, а не работает.

Понятно, что за ребенка заплатят родители, но каково теперь родителям, когда семья из четырех человек только за одни загранпаспорта должна отдать 15 000 рублей и это не считая прочей мелочевки типа фотографий и справок. А 15 000 рублей – если кто-то не в курсе – это весьма распространенная зарплата в регионах.

Не стоит обольщатся надеждами, что в дальнейшем станет легче и налоги с пошлинами перестанут расти, потому что, вроде, дальше уже некуда.

Судя по всему, широко разрекламированный с самых высоких трибун «прорыв» в светлое будущее относится лишь к определенной категории граждан. А вот оплачивать этот прорыв будут все остальные из своих достаточно тощих кошельков. Так что расти всё будет и дальше, и не исключено, что кратно.

Причем не факт, что этот распиаренный «прорыв» удастся, но вот деньги на бочку придется выкладывать постоянно. Хочется это кому-то или нет, но других перспектив на данном историческом отрезке не ожидается.

В отличие от сына турецкоподданого товарища Бендера, переквалифицироваться в управдомы вряд ли кто захочет по собственному желанию, особенно из тех гениальных управленцев, которые воплотили в жизнь подобную «стабильность». Обозвав её почему-то «прорывом» в светлое завтра…