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Жителей города Кунгур в Пермском крае обязали платить за дождь

11:39 30.06.2018
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© KM.RU
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Жители города Кунгур в Пермском крае с мая получают квитанции за коммунальные услуги, в которых указан сбор за сточные воды — в том числе за дождевую, которая попадает в канализацию, пишет местное издание «Искра».

Ежемесячно горожане будут отдавать за дождь по семь рублей. В первой платежке с новым тарифом управляющая компания указала сумму сразу за два месяца. Плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год.

В городском «Водоканале» изданию сообщили, что подобный сбор совершенно законен и производится на основании приказа региональной службы по тарифам.

Население Кунгура составляет более 66 тысяч человек.

В декабре прошлого года энергетическая компания выставила 35 жителям города Артем в Приморье счет за электричество на сумму в несколько миллионов рублей каждому. Одному из абонентов пришел счет за потребление почти 100 миллионов киловатт-часов, сообщает Lenta.ru. Организация назвала это технической ошибкой и извинилась.

Темы: Россия, Пермский край, Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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30.06.2018, 18:43
Гость: Путник

Пилотный проект, однако.
30.06.2018, 18:42
Гость: Путник

Вот кунгурятники обрадуются!
30.06.2018, 18:31
Гость: SL

ДоПУтились? Еще и за воздух скоро будем платить.
Все комментарии (14)
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