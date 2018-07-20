Дрыманов до ареста успел оформить на себя служебный двухэтажный пентхаус

12:17

Экс-руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов до ареста по подозрению в коррупции переоформил на себя и дочерей служебную квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, семье генерала выделили жильё несколько лет назад. Двухэтажная квартира площадью 220 квадратных метров располагается в жилом комплексе "Смоленская застава" в центре Москвы.

Фото: Mash

До конца прошлого года элитная "служебка" принадлежала государству, но потом Дрыманов оформил её на себя и двух дочерей.

Напомним, бывшего главу ГСУ СКР по Москве арестовали по подозрению в коррупции до 12 сентября. Предполагается, что сумма одной из полученных им взяток составляла 10 тысяч евро. Сам Дрыманов свою вину отрицает.