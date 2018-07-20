]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

Дрыманов до ареста успел оформить на себя служебный двухэтажный пентхаус

12:17 20.07.2018

Экс-руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов до ареста по подозрению в коррупции переоформил на себя и дочерей служебную квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, семье генерала выделили жильё несколько лет назад. Двухэтажная квартира площадью 220 квадратных метров располагается в жилом комплексе "Смоленская застава" в центре Москвы.

Фото: Mash

До конца прошлого года элитная "служебка" принадлежала государству, но потом Дрыманов оформил её на себя и двух дочерей.

Напомним, бывшего главу ГСУ СКР по Москве арестовали по подозрению в коррупции до 12 сентября. Предполагается, что сумма одной из полученных им взяток составляла 10 тысяч евро. Сам Дрыманов свою вину отрицает.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Элитная недвижимость, Следственный комитет России
Источник: Life
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.07.2018, 17:24
Гость: Уважуха

системно ворует.
20.07.2018, 17:22
Гость: да-да

Трудящиеся ,налогоплательщики наняли его защищать их права и законы.Он им присягнул...Они ему платили не малую зарплату,лечили учили итд даром. Удивительно , почему служебные квартиры,виллы мида в лондонске,ньюйоркщине ипр. еще никто не додумался прихватизировать?
20.07.2018, 14:49
Гость: Психиатр

И что теперь? Умерла так умерла? Хлипкие ворьки, задолбали вы уже.
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.