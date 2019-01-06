Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

16:12

Хозяева земельных участков, начавшие строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома или садового дома, должны направить в местный орган исполнительной власти уведомление о планируемых работах.

Если этого не будет сделано, то у владельца недвижимости могут возникнуть проблемы при последующем оформлении прав собственности на построенный объект, пояснили "Российской газете" в Росреестре.

Если же строительство или реконструкция начаты до 4 августа 2018 года, то хозяин может до 1 марта этого года подать все документы на постановку недвижимости на кадастровый учет и государственную регистрацию прав. При этом подавать уведомления о начале и окончании строительства не нужно. Если все построено по правилам, проблем с регистрацией собственности не возникнет.

Далее, с 1 марта 2019 года, уведомительный порядок о начале и об окончании строительства и реконструкции индивидуальных и садовых жилых домов станет обязательным.

В Росреестре напомнили, что 4 августа 2018 года вступил в силу закон 340 о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. Он отменил требование о получении разрешения на строительство (реконструкцию) и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Вместо этого введен единый уведомительный порядок начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов на садовых участках.

Установлено, что дома на землях, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства, не могут быть выше трех этажей или 20 метров. Один дом не может быть разделен на несколько квартир.