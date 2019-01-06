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Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

16:12 6.01.2019
© KM.RU, Игорь Варнавский
© KM.RU, Игорь Варнавский
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Хозяева земельных участков, начавшие строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома или садового дома, должны направить в местный орган исполнительной власти уведомление о планируемых работах.

Если этого не будет сделано, то у владельца недвижимости могут возникнуть проблемы при последующем оформлении прав собственности на построенный объект, пояснили "Российской газете" в Росреестре.

Если же строительство или реконструкция начаты до 4 августа 2018 года, то хозяин может до 1 марта этого года подать все документы на постановку недвижимости на кадастровый учет и государственную регистрацию прав. При этом подавать уведомления о начале и окончании строительства не нужно. Если все построено по правилам, проблем с регистрацией собственности не возникнет.

Далее, с 1 марта 2019 года, уведомительный порядок о начале и об окончании строительства и реконструкции индивидуальных и садовых жилых домов станет обязательным.

В Росреестре напомнили, что 4 августа 2018 года вступил в силу закон 340 о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. Он отменил требование о получении разрешения на строительство (реконструкцию) и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Вместо этого введен единый уведомительный порядок начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов на садовых участках.

Установлено, что дома на землях, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства, не могут быть выше трех этажей или 20 метров. Один дом не может быть разделен на несколько квартир.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Загородная недвижимость
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Комментарии читателей
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06.01.2019, 20:28
Гость: К гоше

Вы знаете Гоша, как умные индусы победили своих колонизаторов и выгнали англичан из своей страны ?
Ганди призвал весь народ Индии ко всеобщему неповиновению.
Этот призыв был подхвачен и исполнен в точности.
Англичане не могли заставить индусов батрачить на себя, быть рабами на плантациях, слушать приказы и исполнять их. И они ничего не смогли сделать. Они сдались. Производства перестали приносить прибыль, работники перестали выходить на работу, бухгалтера перестали считать, инспектора перестали отдавать отчеты, люди игнорировали любые указания и распоряжения колонизаторов и все стало сыпаться.
Путь России - это путь Ганди - неповиновение властям, которые грабят свой народ и ресурсы страны.
Если Путин хочет великого скачка - пускай скачет в одиночку.
Либо сперва пускай всех воров и жуликов пересажает и казнит как в Китае, тогда только требует от народа прорыва.
А так он только штаны порвет от своих благородных порывов, пока за его спиной и с его покровительства его бандиты друганы распиливают Россию и ее природные национальные богатства.
Н Е П О В И Н О В Е Н И Е П Р Е С Т У П Н О Й В Л А С Т И !
06.01.2019, 19:15
Гость: гоша

Когда же сами наши власти, то бишь ее представители, будут обязаны что-то сообщать народу о своих бессметных богатствах и об их происхождении? Почему только народ кому-то что-то постоянно должен?
06.01.2019, 19:13
Гость: Удивлённый

... "Если все построено по правилам ..." ... у нас что ВСЕ застройщики инженеры - строители??? Если хозяин не хочет чтобы его строение перекосилось или упало на его голову , то надобен расчёт нагрузок вертикальных и надо знать геологию под домом .. и надо знать как именно вести кладку стен из различных материалов ... , и еще надо знать как правильно и где можно прокладывать инженерные коммуникации ... . Это если НОРМАЛЬНЫЙ жилой дом строить. А ежели красивую халобуду в сайдинге , то тогда можно и уведомлением властей обойтись...
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