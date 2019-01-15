]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до семи миллиардов рублей

18:19 15.01.2019
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Затраты на реконструкцию здания Госдумы выросли в пять раз по сравнению с первоначальным проектом. Ее сроки продлены на два года. Всего же на реконструкцию зданий Госдумы и Совета Федерации в центре Москвы выделено более 7 миллиардов рублей. Эта сумма внесена в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), сообщил «Коммерсант».

Расходы на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на улице Охотный Ряд вместо 710 миллионов рублей составят 3,4 миллиарда. На строительство нового корпуса Совета Федерации на Петровке выделят 2,85 миллиарда рублей вместо ранее планируемых 1,69 миллиарда рублей.

Согласно ФАИП, порядка 970 миллионов рублей выделят из бюджета Москвы на реконструкцию палат Троекуровых на Охотном Ряду. Когда работы буду окончены, здание займут два комитета нижней палаты парламента. Как отмечает издание, стройки за счет федерального бюджета реализует управление делами президента, в ведении которого находятся здания этих органов власти. Завершить работы намерены до конца 2020 года. 

Оба проекта стали следствием отказа властей от строительства парламентского центра в московских Мневниках. Планировалось, что центр построят с привлечением частных инвесторов, а занимаемые парламентом здания в центре столицы будут проданы, объясняет издание.

После реконструкции у здания Думы появится прозрачный купол из стекла. Кроме того, здесь планируется реконструировать переход между двумя зданиями нижней палаты парламента. На время проведения работ депутаты могут переехать в Дом Союзов на Большой Дмитровке. Новое здание Совета Федерации расположится рядом с двумя нынешними объектами верхней палаты парламента на Большой Дмитровке. С основным зданием новый корпус будет соединен наземным переходом. Площадь проектируемого корпуса с парковочными машино-местами составит 14 тысяч квадратных метров.

Темы: Недвижимость, Рынок недвижимости в Москве, Строительство и ремонт, Государственная Дума РФ, Совет Федерации ФС РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.01.2019, 22:42
Гость: P.S.

Вагончики-времянки 40-летней давности в Нягани (городе из Ханты-Мансийского автономного округа, региона-донора) и бараки в Ижевске (столице Удмуртии, двадцатом по численности населения городе страны), жители которых обратились к президенту по «прямой линии», — вовсе не что-то из ряда вон выходящее. Это символы повседневной российской жизни. Символично и то, что эти жилищные проблемы возникли еще в советские времена. Уже четверть века здесь другое государство, но решить эти проблемы оно так и не смогло. Или не захотело.
На прямом включении из Ижевска жительница одного из бараков говорит: «Видите, в каких условиях мы живем. У нас летом в квартирах очень сыро, зимой очень холодно. Мы печку топим просто круглосуточно, но через щели в стенах все равно все выдувает. Дети у нас постоянно болеют, а в каждой квартире по двое-трое детей. Но самое страшное, мы боимся, что просто потолок обрушится, не дай бог, на детей, на взрослых. Наш дом уже признали аварийным, поставили в очередь на снос и расселение в 2029 году. Владимир Владимирович, как нам прожить в таких условиях еще 12 лет?»
Президент все прекрасно понимает: «Что могу сказать? Чушь, конечно».
Ведущий напоминает очевидное: «Не только из Ижевска такие сообщения приходят… из разных-разных регионов».
Дома от утечки газа взрываются. За четверть века ни чего не меняется. Растут Рублёвки и скаковые конюшни в лошадиных силах только у слуг электората.
15.01.2019, 20:47
Гость: про мосты забыли

По стране падают мосты,а здесь на реконструкцию зданий для антинародных структур власти, такие огромные деньги тратят.Госбюджет в первую очередь для этих господ.
15.01.2019, 20:04
Гость: гоша

Да хоть 70!!! Пенсионеров то обобрали. Теперь деньжата есть пока. Главное успеть отремонтировать священные хоромы, пока не растащили деньги.
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.