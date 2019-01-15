Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до семи миллиардов рублей

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Затраты на реконструкцию здания Госдумы выросли в пять раз по сравнению с первоначальным проектом. Ее сроки продлены на два года. Всего же на реконструкцию зданий Госдумы и Совета Федерации в центре Москвы выделено более 7 миллиардов рублей. Эта сумма внесена в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), сообщил «Коммерсант».

Расходы на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на улице Охотный Ряд вместо 710 миллионов рублей составят 3,4 миллиарда. На строительство нового корпуса Совета Федерации на Петровке выделят 2,85 миллиарда рублей вместо ранее планируемых 1,69 миллиарда рублей.

Согласно ФАИП, порядка 970 миллионов рублей выделят из бюджета Москвы на реконструкцию палат Троекуровых на Охотном Ряду. Когда работы буду окончены, здание займут два комитета нижней палаты парламента. Как отмечает издание, стройки за счет федерального бюджета реализует управление делами президента, в ведении которого находятся здания этих органов власти. Завершить работы намерены до конца 2020 года.

Оба проекта стали следствием отказа властей от строительства парламентского центра в московских Мневниках. Планировалось, что центр построят с привлечением частных инвесторов, а занимаемые парламентом здания в центре столицы будут проданы, объясняет издание.

После реконструкции у здания Думы появится прозрачный купол из стекла. Кроме того, здесь планируется реконструировать переход между двумя зданиями нижней палаты парламента. На время проведения работ депутаты могут переехать в Дом Союзов на Большой Дмитровке. Новое здание Совета Федерации расположится рядом с двумя нынешними объектами верхней палаты парламента на Большой Дмитровке. С основным зданием новый корпус будет соединен наземным переходом. Площадь проектируемого корпуса с парковочными машино-местами составит 14 тысяч квадратных метров.