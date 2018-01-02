Как свергли иранского шаха

Осенью 1978 года, в Иране начался последний этап антишахского движения, завершившийся свержением монархии

В начале 60-х годов иранских шах Мохаммед Реза Пехлеви взял курс на глубокую модернизацию своей страны. Его программа предусматривала индустриализацию, аграрную реформу (земля крестьянам), укрепление вооруженных сил, а также ряд социальных изменений.

26 января 1963 года состоялся референдум, на котором подавляющее большинство населения поддержало программу шаха, включавшую в себя следующие меры: закон об аграрной реформе; закон о национализации лесов и пастбищ; продажа акций государственных промышленных предприятий для финансирования аграрной реформы; создание «корпуса просвещения»; закон о предоставлении рабочим части прибылей промышленных предприятий и предоставлении женщинам избирательного права и права быть избранными в парламент.

Однако первые же шаги монарха встретили неодобрение некоторых мусульманских авторитетов, включая богослова Рухоллу Хомейни, который открыто обвинил власть в поддержке Израиля и США. В ответ сотрудники иранской спецслужбы САВАК атаковали медресе, которым руководил Хомейни.

В результате один из его учеников оказался убит, несколько ранены, а Хомейни арестовали. Вскоре он вышел на свободу, и тут же обрушился с очередными обвинениями на этот раз прямо по адресу шаха. Богослов заявил, что Мохаммед Пехлеви поддерживает политику сионистов и американцев.

4 июня 1963 года Хомейни был снова взят под арест, но этот шаг вызвал бурю возмущения в иранском обществе, которые вылились в мощные демонстрации сразу в нескольких городах страны. Государство жесточайшим образом расправилось с митингующими. Даже по официальным данным погибло около ста человек. Справедливости ради надо отметить, что протест не был таким уж мирным. Так, например, в Багерабаде толпа крестьян бросилась на военнослужащих с целью отобрать у них оружие, и по толпе открыли огонь.

После «июньского восстания», как стали называть события лета 1963 года, между шахом и шиитским духовенством пролегла пропасть. Исламские авторитеты перешли в оппозицию. Они обладали огромным влиянием в обществе, располагали организационной структурой и представляли серьезную угрозу власти Мохаммеда Пехлеви. Однако он верил в себя и решил железной рукой проводить в жизнь намеченные реформы.

Хомейни выслали из страны, а шах начал претворять в жизнь амбициозный план превращения Ирана в промышленную державу. Мохаммед Пехлеви собрал команду технократов и сделал ставку на создание мощного государственного сектора.

Существует расхожее мнение, что шах был прозападно ориентированным политиком. Однако его планы преобразования страны, особенно создания тяжелой промышленности расходились с интересами ведущих западных стран, для которых Иран был важен как рынок сбыта готовой продукции и поставщик сырья.

Более того, именно Мохаммед Пехлеви пошел на сближение с Москвой и социалистическими странами в целом. Так, например, Советский Союз получил заказы при строительстве металлургического завода, машиностроительного завода и газопровода.

Кстати, при Мохаммеде Пехлеви экономика страны развивалась согласно пятилетним планам. Не берусь утверждать, что эту идею он взял у СССР, ведь элементы плановости тогда широко использовались во многих странах мира, но в любом случае реализация крупных проектов положительно сказалась на экономике Ирана, стимулировав ее рост.

Параллельно с этим процессом, шах активизировал дипломатическую деятельность с целью пересмотра торговых отношений в нефтегазовой сфере так, чтобы добиться от Запада уступок в пользу Тегерана. На этом поприще шах добился заметных успехов, увеличив доходы Ирана от экспорта углеводородов.

Но это еще не все. Исторически сложилось, что нефтедобыча Ирана контролировалась Международным нефтяным консорциумом (МНК), который сформировали пять американских нефтяных компаний, две английские и одна французская. МНК сотрудничал с Тегераном на основе соглашения о нефти 1954 года.

Шах пригрозил консорциуму, что не продлит договор, если МНК не повысит добычу нефти с 5 млн до 8 млн баррелей в сутки. Последовали переговоры, на которых удалось договориться о компромиссе, но и это было большой победой Мохаммеда Пехлеви. Спустя некоторое время Иран получил в свою собственность все объекты МНК, включая нефтехранилища, заводы, трубопроводы и, конечно, сами нефтепромыслы.

При шахе страна начала ускоренную газификацию городов, модернизировалась нефте и газоперерабатывающие отрасли, развивалась нефтехимия, обновлялись инфраструктурные объекты. Крупные предприятия - локомотивы экономики Ирана стимулировали и средний бизнес: фармацевтику, выпуск обуви, посуды.

Взрывной рост нефтяных цен в первой половине 70-х годов позволил шаху выдвинуть программу закупок современных технологий и освоения атомной энергии. В будущем предполагалось снизить зависимость страны от экспорта углеводородов.

Не забывал шах и об укреплении армии. При нем Иран закупал самые современные системы вооружений на миллиарды долларов в год и одновременно укреплялся собственный военно-промышленный комплекс. Огромный шаг вперед сделала система школьного и высшего образования, улучшилось здравоохранение.

Вместе с тем, Иран развивался несбалансированно. Материальное благополучие целого ряда социальных групп заметно повысилось, однако сохранялся и довольно широкий слой деревенской бедноты. Вместо повышения эффективности своего сельского хозяйства при шахе наращивали импорт продовольствия, благо нефтедоллары позволяли делать масштабные закупки.

Кроме того, иранские власти допустили ошибку в чем-то сходную с промахом Альенде. Увеличение денежных поступлений в страну подхлестнуло инфляцию, цены стали быстро расти. Зарплаты тоже поднимались, но неравномерно, в результате покупательная способность отдельных слоев иранского народа снизилась.

Мохаммед Пехлеви попытался обуздать цены чисто административными мерами. И карающий меч государства обрушился на мелких торговцев. Мало того, что репрессивные меры не решили проблему, так еще и посеяли глухое недовольство в обществе.

Модернизация Ирана имела еще одну оборотную сторону, которую шах упустил из вида. В стране появилась довольно многочисленная интеллигенция, которая требовала для себя политических прав. Режим фактической абсолютной монархии казался ей анахронизмом, и образованные круги народа стали быстро проникаться оппозиционными настроениями.

Как и следовало ожидать, очагом бунтарства стало студенчество. В конце 1977 года прошли студенческие манифестации, разогнанные полицией. Пролилась кровь, несколько человек погибло. Активизировались и религиозные круги, идеологически подпитываемые текстами Хомейни, которые доставлялись в Иран из зарубежа.

В Куме - центре религиозного образования Ирана духовенство организовало свой митинг, на который пришли учащиеся медресе, а также представители бедных слоев населения. Лозунг протестующих - ликвидация шахской власти - не мог остаться безнаказанным, и против демонстрантов применили силу. На этот раз погибших оказалось значительно больше.

Вскоре произошли волнения в Тебризе, и они были напрямую связаны с кумскими событиями. В Тебризе люди пришли к мечетям, чтобы произнести поминальные молитвы по жертвам в Куме, но власти запретили траурные мероприятия. Это вызвало взрыв возмущения. В акциях протеста участвовало до 100 тысяч человек, начались уличные погромы. Полиция отказалась стрелять по митингующим, и тогда на подавление толпы власть бросила армейские части. Счет убитых и раненых пошел на сотни.

Аналогичные протесты, сопровождавшиеся разгромом винных магазинов, кинотеатров с «непристойным репертуаром» и казино - символов вестернизации, стали происходить во многих городах страны. Ведущую роль в их организации играли религиозные структуры и шиитские авторитеты, за которыми стоял Хомейни. Осенью 1978 года в антишахских акциях приняли участие несколько миллионов человек. Лозунги становились все радикальнее, вплоть до требования убить Мохаммеда Пехлеви.

Шах ввел военное положение в Тегеране и ряде других крупных городов. Расстрелы демонстрантов приняли особенно ожесточенный и массовый характер. Число погибших исчислялось тысячами, но это нисколько не сбивало волну протестов.

Уличные выступления сочетались и с частыми забастовками, в том числе с участием нефтяников, что особенно негативно отражалось на экономическом положении Ирана.

Никакой стихийности в этом не было. Протестами дирижировала высокопрофессиональная рука, что прекрасно видно по синхронности забастовочного движения. Как по мановению волшебной палочки останавливались целые отрасли. Брожение охватило и армию, в которой началось массовое дезертирство.

5 января 1979 года шах назначает Карабаги начальником Генерального штаба, и вскоре покидает Иран, а вот Хомейни, напротив, возвращается на родину. А знаете откуда прилетел его самолет? Из Парижа. То есть и здесь не обошлось без вмешательства иностранного государства.

Сторонники Хомейни вооружились, и 11 февраля 1979 года в Тегеране начались боевые действия, между оппозицией и силами, остававшимися верными шаху.

Вскоре генерал Карабаги, посоветовавшись с рядом высших офицеров, провозгласил нейтралитет армии, то есть отказался защищать шахский режим, хотя гвардейские подразделения сохраняли преданность законной власти и продолжали сопротивление.

Заявление Карабаги поставило точку в конфликте. Монархия была свергнута.

P.S. При подготовке статьи использовалась работа Алиева С.М. История Ирана. XX век.