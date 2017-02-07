Соловьи информационной русофобской войны посрамлены

ДНК-генеалогия - точная наука

Ряд статей профессора Анатолия Клёсова, посвященных ДНК-генеалогии, вызвали широкий резонанс у нашей аудитории. От читателей пришел настоящий шквал откликов и вопросов. Мы связались с профессором, и он нам дал эксклюзивное интервью, разъясняющее детали его исследований.

- Какое достижение ДНК-генеалогии в сфере изучения истории русского народа вы считаете важнейшим на сегодняшний день?

- Много копий сломано вокруг того, кто такие русы и откуда они появились. Немало напридумывали интерпретаций, в которых отсутствие фактов «компенсируют» буйной фантазией.

ДНК-генеалогия получила точный ответ на этот вопрос. «Точный» здесь – этот тот, который в максимальной степени согласуется с объективными научными данными. Итак, напомню, что для истории Русской равнины ключевое значение имеют Культура шнуровой керамики и Фатьяновская культура. Первая зародилась примерно 5200 лет назад, а закончилась 4500 лет назад. Именно она перешла в Фатьяновскую культуру, простиравшуюся от Белоруссии до территории нынешнего Татарстана и Чувашии.

Так вот, фатьяновцев никогда русами не называли только потому, что по понятиям многих историков славяне древними быть не могут. Якобы у славян и русских практически нет корней. Иначе говоря, по умолчанию принимается, что древних предков у славян вообще, и русских в частности нет и не было.

Об антах и склавенах еще можно найти некоторые сведения в литературе, но о том, кем были фатьяновцы, нет ничего. Типа, непонятно, кто же это такие. Однако ДНК-анализ показал, что фатьяновцы принадлежат к гаплогруппе R1a, а половина современных этнических русских тоже – R1a.

Более того, и трупоположение захоронений фатьяновцев было типично для людей, относящихся к гаплогруппе R1a. Иными словами, фатьяновцы – это прямые предки половины современных этнических русских, имеющих ту же гаплогруппу R1a (остальная половина имеют гаплогруппы I2a, N1c1, и минорные по численности гаплогруппы, или рода).

Теперь вопрос: а почему же людей Фатьяновской культуры не называют древними русами? Да только потому, что важные начальники исторических институтов не дали свою санкцию на термин. Названия вводят люди, облеченные полномочиями, вот и ответ на вопрос. А они, во-первых, не знают о том, что фатьяновцы – прямые предки половины современных русских, а во-вторых, ничего не хотят менять, потому что либералы их тут же обзовут «националистами», а это для академических историков страшнее войны – прощай, зарубежные гранты, у кого есть.

Тем не менее, ДНК-тесты однозначно показывают прямую связь между этническими русскими и фатьяновцами, и это я считаю, одним из недавних важнейших достижений ДНК-генеалогии.

- Существует множество спекуляций на тему якобы финно-угорского происхождения русского народа. Что говорит ДНК-генеалогия на этот счет?

- Конечно, я с такими рассуждениями сталкивался не раз и рассматриваю их как часть информационной войны. Из той же категории, что и пресловутый норманнизм. Норманнизм и финно-угризм – это близнецы-братья. Причем тон взяли такой, как будто финно-угры - это что-то плохое.

Особенно этим в последнее время отличаются украинские фальсификаторы истории и их безграмотные союзники «из толпы». Лучшее, о чем они додумались, это что русские – смесь финно-угров и монголов. Во-первых, это расизм, который я не приемлю, все народы, разумеется, равны, нет народов выше или ниже других.

Во-вторых, ДНК-тесты определили, что гаплогруппы N1c1, которую неправильно называют «финно-угорской», у современных этнических русских в среднем 14%, но это в среднем. Если переходить от Пскова и севернее, это количество нарастает, и в районе Белого моря достигает примерно 40%.

Если переходить на юг России, то в Курской, Белгородской, Орловской областях их количество снижается до 5%, и становится меньше, чем, скажем, на Украине. И причина понятна – простой географический фактор. Чем дальше на юг от Балтики, тем меньше содержание гаплогруппы N1c1. На Балканах, например, ее вообще нет. А у литовцев, латышей, эстонцев наблюдается равенство содержания гаплогрупп R1a и N1c1 – по 40% каждой, остальное – минорные по численности примеси, как правило – «визитеры» за последние пару тысячелетий.

В-третьих, литовцы и латыши, как и носители гаплогруппы N1c1 у этнических русских, какие же они «финно-угры»? «Финно-угры» - это по известному научному определению носители финно-угорских языков. А в Литве, Латвии, в Пскове и Курске не говорят на финно-угорских языках. Поэтому вопрос не в том, что быть финно-уграми это что-то постыдное или предосудительное, а в том, что это неверно.

В-четвертых, гаплогруппа N1c1 появилась в Прибалтике и на территории Русской равнины примерно 2500 лет назад, в середине I тысячелетия до нашей эры, причем появилась она сначала на южной Балтике, и ее носители, видимо, уже говорили на языках индоевропейской семьи, как и носители гаплогруппы R1a, а потом на территории современной Финляндии, примерно 1500-2000 лет назад.

К тому времени на территории Русской равнины давно уже существовала Фатьяновская культура. Там жили люди, относящиеся к гаплогруппе R1a. Самое интересное, что когда я ищу корни мифа о финно-угорском происхождении русских, то вижу, что изначально данный тезис формулировался только как гипотеза. Это было лишь предположением, понимаете? Оснований к той гипотезе не было, их придумали, путем интерпретации косвенных данных. А то и просто придумали, когда данных не было.

Когда гипотезу выдают за непреложный факт, то мы сталкиваемся с идеологизированным подходом. И цель его прозрачна: внедрить среди русских убеждение, будто бы они живут на чужой земле. Славяне здесь якобы пришельцы, и территория по праву им не принадлежит.

Аналогичным образом, на мой взгляд, строится и норманнская теория. Мол, Русское государство основано пришлыми людьми, некими «скандинавами», которые заложили всё – и ремесла, и дипломатию, и военное дело. И было их на Руси видимо-невидимо, одни норманнисты говорят, что десятки тысяч, другие – что сотни тысяч.

Одна незадача – куда-то их потомки на Руской равнине подевались. Даже если бы их 1000-1200 лет назад было всего 100-200 человек, сейчас здесь было бы множество их потомков. А их нет. После долгих поисков потомков «скандинавов» в России с трудом нашли четырех человек, которые и понятия не имеют, что в их ДНК есть «скандинавская» метка. Предков своих знают разве что до дедушки. На Украине не нашли ни одного, в Белоруссии – ни одного, в Литве – ни одного.

В ДНК-генеалогии «скандинавская» метка называется Z284. Ее, разумеется, полно в Швеции, Дании, Норвегии, и еще знаете где? На Британских островах – в Англии, Ирландии, Шотландии, куда по историческим сведениям ходили викинги. А они, оказывается, ходили только на запад, на восток они не ходили.

Никаких «норманнов» на Руси не было, кроме как сидельцы в крепости Орешек, да с войсками Карла XII с известным успехом. Потомками здесь они не успели обзавестись. Получается, что «скандинавские» мечи славяне приносили из боевых походов, как трофеи, а то и делали сами. То же и здания «скандинавской постройки». Поищите в районе Ладоги «скандинавские хромосомы», не найдете. Нет их, и никогда не было. Вот так «норманнская теория» рассыпается как карточный домик.

- Часто заявляют, что само название столицы России финно-угорского происхождения, и это считают одним из доказательств финно-угорского происхождения всего русского народа.

- Да, действительно утверждают, что слово «Москва» якобы переводится с финно-угорского. Другие, правда, утверждают, что с тюркского. Третьи – что это от арабского слова «моск», что означает «мечеть» (от арабского مسجد‎ [ˈmæsdʒɪd] — «место поклонения»).

Но на самом деле, существует по меньшей мере два десятка версий происхождения этого слова, вплоть до того, что в латинском языке есть слово «Mosqa» (мужской союз, братство, монастырь). Однако про все версии «забывают», выдвигают только одну возможную интерпретацию, да еще и подают это не как предположение, а как якобы «доказанный» факт. Это и есть отсутствие научного подхода – педалировать только одну версию, которую вбрасывают, а других как будто и нет.

Вообще, я вижу, как из кожи вон лезут, силясь «доказать», что на Русской равнине изначально жили не русские. Говорят о шведах, о финно-уграх, о древних немцах – лишь бы только не русские. К счастью, теперь есть математически точный инструмент (ДНК-генеалогия), который ставит однозначный крест на всех этих выдумках.

ДНК-генеалогия тем и хороша, что это точная наука, не допускающая множество идеологизированных перетолкований. Мы не занимаемся созвучием каких-то старых названий, не берем два разбитых горшка и по субъективной схожести их внешнего вида не делаем далеко идущих выводов, и не принимаем на веру, кто и по какому поводу, что сказал в древности, Геродот или Гомер.

Мы принимаем только факты, прямые доказательства. Мы – за честную науку, а не за ту, которая основана на «мнениях», причем мнения крутятся в любую желаемую сторону, в зависимости от внешнего или внутреннего заказа.

- Рассмотрим еще одну известную культуру, которая простиралась от южного Приуралья до Днестра. Это Ямная культура, с датировками 4600-5300 лет назад

- В академической литературе высказан тезис о том, что представители Ямной культуры создали Афанасьевскую культуру Алтая. Этот вывод сделан на основе как раз внешней схожести материальных признаков двух культур.

Вместе с тем возникает закономерный вопрос: а на каком основании делается вывод, что афанасьевцы принесли культуру на юг Сибири, а не наоборот? А у них, говорят, много похожего, у Ямной с Афанасьевской. Замечательно, но почему похожесть трактуется только в одну сторону? А потому что это уже давно высказано, и «забронзовело». Так вот, это тоже не наука.

ДНК-генеалогия способна четко показывать не только связь культур, но и направление миграций народов. Сейчас с помощью ДНК-тестов доказано, что выходцы из Южной Сибири, в том числе и предки ямников, двигались на запад. Корни Ямной культуры оказались в Афанасьевской культуре, а не наоборот. А из Ямной культуры те древние люди (гаплогруппы R1b) шли на юг, через Кавказ в Месопотамию, а не на запад, якобы в Европу, как уже полвека считают историки с археологами.

Нет ДНК «ямников» в Европе, но их множество в потомках – на Кавказе и в Турции, и далее, в обход Средиземного моря – на Пиренейском полуострове. И оттуда – быстрое заселение континентальной Европы 4800-4400 лет назад, и потом более медленно и обстоятельно – до 3000 лет назад, до начала I тыс до н.э.

Для историков это оказалось решением старинной загадки – откуда пошла культура колоколовидных кубков? А она пошла в континентальную Европу с Пиренейского полуострова, начиная с 4800 лет назад. Там по ходу еще много загадок решено, в том числе и та, на каких языках говорили оккупанты Европы, почему и как погибла «Старая Европа», кто такие кельты и откуда они появились, и многое другое.

- Ваши оппоненты постоянно подчеркивают, что Вы не генетик, а химик, а значит, не являетесь профессионалом в области, за которую взялись. Даже самые ярые противники не подвергают сомнению Ваши достижения мирового уровня в химии. Но ведь это же не генетика, согласитесь?

- Налицо элементарная подмена тезиса. ДНК-генеалогия и генетика – это разные вещи, разные научные дисциплины. Я никогда не говорил, что я – генетик, никогда не утверждал, что я занимаюсь генетическими исследованиями. Я вообще-то и не нейрохирург, и не шпагоглотатель, но причем здесь ДНК-генеалогия? Вот также и с генетикой.

ДНК-генеалогия стоит на плечах генетиков, точнее, на одном плече. Другое плечо – это физическая химия. Третье плечо, если бы такое было – это исторические науки. А я специалист в физической химии, в чем генетики не разбираются. Поэтому генетики не могли создать ДНК-генеалогию. А я не мог создать генетику, на что и не претендую.

Если полушутя, то ДНК-генеалогия – это применение химических методов для обработки данных, которые получены генетиками. Видите разницу или нет?

Проще говоря, а что такое ДНК? Это дезоксирибонуклеиновая кислота. Кислота, понимаете? Ну, пусть теперь кто-то скажет, что химики кислотами не занимаются и это не их сфера профессиональной деятельности. Курам на смех!

Если серьезно, то важнейшая часть ДНК-генеалогии – это превращение картины мутаций, развернутой во времени, в хронологические показатели. Иначе говоря, во времена, которые прошли с определенных исторических событий и явлений, как, например, древние миграции, образование древних археологических культур, переход мигрантов в другие регионы и на другие континенты, вопросы эволюции человека – там же ведь тоже эволюция проходила во времени.

Здесь огромную роль играют скорости мутаций в Y-хромосоме, точнее, в разных участках хромосомы, а для этого необходимо знать уравнения скоростей реакций, методологии специализированных расчетов.

Это – не генетика, и никакого отношения к генетике не имеет. Это – ДНК-генеалогия. А генетики и в физической химии, и в истории понимают немного. Не их методология. Вот ДНК-генеалогия и вышла на стыки наук. Сейчас это называют «мультидисциплинарным подходом». Это – про нас.

-Спасибо за развернутые ответы. Вопросов осталось еще много, и мы обязательно обратимся к Вам вновь, если Вы не против.

-Конечно, обращайтесь.

Продолжение следует

интервью подготовил Дионис Каптарь