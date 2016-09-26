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Китай запустил в работу крупнейший в мире радиотелескоп

12:57 26.09.2016

В провинции Гуйчжоу (Китай) начал работу крупнейший в мире радиотелескоп FAST, строительство которого началось в 2011 году.


Фото с сайта news.cn

Диаметр рефлектора FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) составляет 500 метров, а его площадь эквивалента площади 30 футбольных полей, сообщает ShanghaiDaily.com. На создание этого радиотелескопа было потрачено примерно 180 миллионов долларов.

По словам ученых, с помощью FAST они смогут наблюдать за космическими объектами, находящимися на расстоянии до 11 миллиардов световых лет от Земли. Обработкой данных и сигналов, поступающих из отдаленных галактик, займется подключенный к FAST суперкомпьютер.

Темы: Китай, Космические исследования и открытия, Наука и практика
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