Нобелевскую премию по физике дали за топологические фазовые переходы

Нобелевскую премию по физике за 2016 год получат Дэвид Таулесс, Дункан Халдейн и Джон Костерлиц «за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи».

Исследования этих ученых относятся к теоретической физике конденсированного состояния вещества и связаны с описанием фазового перехода Березинского - Костерлица - Таулеса (БКТ), сообщается на сайте премии.

Напомним, что одним из первых описание БКТ-перехода предложил Вадим Березинский, советский физик-теоретик, который ушел из жизни в 1980 году и не дожил до присуждения Нобелевской премии.

Последний имеет место в двумерных модельных системах и, как показали эксперименты - в трехмерных, например, в кристаллах и магнетиках. Предложенный Нобелевскими лауреатами универсальный метод позволяет описать нарушение порядка в таких системах и использовать это для прогнозирования их свойств, в частности, перехода в сверхтекучее или сверхпроводящее состояния.

В этом году сумма денежного вознаграждения составит 8 миллионов шведских крон (порядка 953 тысяч долларов) на всех лауреатов премии по физике.