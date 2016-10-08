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Ученые нашли объяснение появлению рук с пятью пальцами

16:29 8.10.2016

Канадские биологи из Монреальского университета и Института клинических исследований выяснили, почему у человека на руках находятся пять пальцев. Оказалось, что развитие конечности определяется специфическим размещением клеток с активными генами hoxa11 на теле эмбриона.


Фото с сайта buildbookbuzz.com

Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной в журнале Nature.

Эволюционисты уверены, что конечности позвоночных животных, включая человека, произошли от рыбьих плавников. В августе 2016 года исследователи под руководством Нила Шубина из Чикагского университета показали, что за формирование лучей плавников и пальцев отвечают одни и те же гены — hoxa11 и hoxa13. Однако оставалось непонятным, каким образом сформировалась ладонь человека, поскольку обитавшие в воде предки людей обладали конечностями, число лучей в которых превышало пять.

Ученые выяснили, что картина активности генов hoxa11 и hoxa13 различается в конечностях рыб и сухопутных позвоночных животных. У первых они функционируют в клетках, образующих перекрывающиеся друг с другом области. У человека эти же гены работают в отдельных участках зачатка конечности. Исследователи смогли воспроизвести в зародышах мышей активность hoxa11, характерную для рыб. В результате у животных развилось до семи пальцев на одной конечности.

Генетики также обнаружили последовательность ДНК, которая отвечает за переход между различными типами активности генов. Это позволяет предположить, что изменение в числе пальцев произошло не за счет образования новых генов, а из-за изменения функционирования существующих. Открытие подтверждает мнение, что пороки развития эмбриона происходят из-за мутаций не только в генах, но и в регуляторных последовательностях.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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08.10.2016, 19:18
Algol

Просто знаете. - не нужно.
Давно в детстве мы играли в чертиков с ребятами.
Делали из перчаток о 4 то 6 пальцев и надевали.
Как ни повернись . когда хватаешься за что то. будь то коллектор (даже туда лазали )))))))))))))))))) )Будто обычный камень. Происходит либо лишне либо не достающие (6 или 4)Это уже эволюция но по нужности.
Когда орган лишний какой то - либо отмирает -поскольку кровь меньше поступает из за бездействия или в атавизм превращается - как копчик.
Надо смотреть глубже а не по факту генов. Это из за Движения.
Движение - жизнь.
На рынках это 5 волн роста. (хватать) - Рынки то человеческие а не марсианские ведь )))))))))))))
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Все вот эти сказки западные про чудишь уродов - это от упрошенной религии протестантской или даже католической.
Поэтому "чудищам" - не будет хватать за что схватиться или мешать
Вымирание так и так.
Западные сказки - плод больного воображения из за религий.
Лучше восточнославянские поэмы и сказки.
Поэтому Мы РПЦ - еще из этого Всецело принимаем. Но то же увлекаться не стоит - может отвлечь
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Вообще таки это смахивает на выбивание денег ))))))))))Как у Рязанова "Гараж" изучение мартышек что бы сами кокосы собирали )))))))))) только на западе.
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