Рогозин показал робота Федора для полетов в космос

Дмитрий Рогозин представил робота-андроида, которого планируют отправить в космос в качестве члена экипажа орбитального корабля.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Робота-андроида назвали Федор. Он может самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи, а при необходимости оператор может перехватить управление, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что к 2021 году Федор будет адаптирован к новому пилотируемому кораблю и начнутся летные испытания.

Напомним, центр развития робототехники создан при Фонде перспективных исследований указом президента РФ 16 декабря 2015 года. Фонд был создан в 2012 году по аналогии с американским агентством DARPA, отвечающим за продвижение инноваций в Вооруженные силы США. В настоящее время фонд работает над более чем 50 проектами, для которых создано 35 лабораторий в ведущих вузах и научных институтах страны.