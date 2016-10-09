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Рогозин показал робота Федора для полетов в космос

13:53 9.10.2016

Дмитрий Рогозин представил робота-андроида, которого планируют отправить в космос в качестве члена экипажа орбитального корабля.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Робота-андроида назвали Федор. Он может самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи, а при необходимости оператор может перехватить управление, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что к 2021 году Федор будет адаптирован к новому пилотируемому кораблю и начнутся летные испытания.

Напомним, центр развития робототехники создан при Фонде перспективных исследований указом президента РФ 16 декабря 2015 года. Фонд был создан в 2012 году по аналогии с американским агентством DARPA, отвечающим за продвижение инноваций в Вооруженные силы США. В настоящее время фонд работает над более чем 50 проектами, для которых создано 35 лабораторий в ведущих вузах и научных институтах страны.

Темы: Дмитрий Рогозин, Космические исследования и открытия, Наука и технологии, Робототехника
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Комментарии читателей
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09.10.2016, 20:54
С

Федей ему точно скучно не будет.
09.10.2016, 20:53
!!

Лексеевна, ты чтоль? Молодыми органьчиками интересуешься?
09.10.2016, 20:47
Рогозин:

кнопка в попке.
.
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