У Урана найдено несколько новых спутников

Ученые из Университета Айдахо в Москоу допустили наличие у α и β колец Урана нескольких небольших спутников планеты.



Сопоставление размеров Земли и Урана. Фото с сайта nasa.gov

Препринт работы доступен на сайте arXiv.org.

Сообщается, что диаметр минилун должен составлять от 2 до 7 километров, а расположены они, вероятно, на расстоянии порядка 100 километров от α и β колец Урана. Ученые считают, что эти небесные тела позволяют сохранить структуру колец газового гиганта.

Выводы ученые сделали после анализа данных, полученных межпланетной станций Voyager 2. Размеры минилун, отмечают авторы работы, не позволяют разглядеть их на снимках с аппарата.

У Урана насчитывается 13 колец, но по яркости кольца α и β уступают только кольцу ε. Вероятно, кольцевая система вокруг газового гиганта возникла в результате разрушения его спутника.

Напомним, станция Voyager 2 пролетела мимо системы Урана в январе 1986 года на минимальном расстоянии 81,5 тысячи километров. Во время сближения станция сделала снимки и осуществила измерения, которые позволили обнаружить новые кольца и впервые с близкого расстояния получить изображения спутников планеты.