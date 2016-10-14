Ученые Томского политеха совершенствуют интеллект подводных роботов

Ученые Томского политехнического университета совместно с Институтом проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН (ИПМТ ДВО РАН) работают над мегапроектом «Телекоммуникационные системы мониторинга и управления для автономных подводных роботов». Ученые занимаются совершенствованием телекоммуникационных систем, сенсорных комплексов, математического и программного обеспечения интеллектуальных подводных роботов.



Демонстрация подводного робота на Дальнем Востоке. Фото с сайта tpu.ru

«В 80-е годы группа томских ученых принимала участие в создании на Дальнем Востоке центра микроэлектроники. Выпускник Томского политехнического института Леонид Наумов, теперь директор Института проблем морских технологий во Владивостоке, предложил открыть в Томске лабораторию по разработке бортовых технических систем подводных аппаратов, которая стала частью мегапроекта», — рассказал об истории возникновения направления порталу «ИНО Томск» заведующий лабораторией телекоммуникаций, приборостроения и морской геологии Института кибернетики ТПУ Юрий Свинолупов.

Проект, работа над которым началась в 2014 году, направлен на создание аппаратно-программных комплексов для нового поколения автономных необитаемых подводных аппаратов. Ученые занимаются совершенствованием телекоммуникационных систем, сенсорных комплексов, математического и программного обеспечения интеллектуальных подводных роботов.

«Глубоководная среда очень необычная — коррозионно активная, с высоким давлением, и она во многом еще не изучена, — говорит Юрий Свинолупов. — Наша деятельность направлена на то, чтобы создать новые приборы для исследований под водой, развить интеллектуальные и информационные возможности глубоководных роботов.

Например — увеличить скорость передачи информации под водой, улучшить обработку изображений, поиск и распознавание подводных объектов, в том числе появившихся в результате деятельности человека — таких как кабели и трубопроводы, определять химический состав воды на большой глубине».

Ученые уже проверили разрабатываемые приборы в водоемах Томской области, запланированы подводные испытания во Владивостоке. В комплекс войдут датчики давления, температуры, электропроводности морской среды, анализаторы элементного состава, измерители магнитных полей, химического состава, концентрации метана, аппараты для распознавания и поиска подводных объектов, программа обработки подводных снимков. После испытаний ученые ТПУ передадут во Владивосток уже готовые для работы приборы.

«Мы ставим цель максимально приблизиться к мировому уровню», — подчеркнул руководитель лаборатории ТПУ.