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Названа причина катастрофического изменения климата Земли

17:37 15.10.2016

Необъяснимый рост количества углерода в атмосфере Земли и повышение температуры на 5-8 градусов Цельсия 56 миллионов лет назад были вызваны столкновением с кометой или астероидом.


Фото с сайта nasa.gov

Об этом заявила группа американских ученых, которые обнаружили следы катастрофы в горных породах. Свои выводы геологи представили в статье, опубликованной в журнале Science.

Климатические изменения, которые произошли в палеогеновом периоде (65-23 миллионов лет назад), известны как палеоцен-эоценовый термический максимум (по-английски PETM). Большая часть углекислого газа, выброшенного в атмосферу, растворилась в океанах, что повысило кислотность морской воды. Также произошло вымирание значительного количества видов.

Геологи исследовали отложения на побережье в штате Нью-Джерси. Изначально ученые планировали найти ископаемые останки фораминифер — раковинных одноклеточных организмов. Вместо этого они обнаружили стекловидные темные шарики. Образования напоминали микротектиты — фрагменты стекла, образующиеся при падении комет или астероидов.

Версия, что микротектиты являются продуктом вулканического извержения, была отвергнута, поскольку содержание воды в них было слишком низким — 0,03 процента. В их составе обнаружился плавленый кварц, что является следствием воздействия высоких температур. В отдельной статье ученые описали состав пород, располагающихся выше слоя со сферами. Обнаруженный здесь древесный уголь содержал остатки сгоревших растений, что указывало на обширные лесные пожары.

По мнению ученых, находка говорит о том, что космическое тело диаметром несколько километров столкнулось с Землей. Тем не менее такие выводы подверглись критике со стороны других специалистов. Например, удар со сравнительно небольшим объектом не мог вызвать глобальные климатические изменения. Кроме того, микротектиты не были найдены в других отложениях, относящихся к периоду PETM. Если ученые найдут доказательства, что шарики образовались в самом начале PETM, то гипотеза столкновения подтвердится. Однако существует большая вероятность того, что пробы были загрязнены.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.10.2016, 19:24
всё!

Закрываем все конторки от ООН, занимающиеся климатом. Никакого влияния человеческая деятельность не может оказать влияние на климат нашей планеты.
Всё происходящие изменения и флуктуации — это периодические процессы в межгалактическом цикле обращения (большие и малые ледниковые периоды, чередующиеся с вулканической активностью и полным заокеаниванием), составляющие от 7 до 200 тысяч лет, а также солнечной активеостью, связанной с зваимным расположением планет Солнечной системы. Это знал каждый советский школьник. На Западе каждый политикан — жулик и лоббист.
А диназавры вымерли постепенно, точнее их замениди другие рептилии-потомки, с изменением климата. Все процессы на Земле цикличны, так работают космические силы. Так что, товарищи, не отвлекаемся, лапшу с ушей снимаем. Работаем спокойно, без нервов.
15.10.2016, 19:17
ГЧ - отвечаю.

Последние 3 млн лет средняя температура "плясала" примерно на 10 градусов с периодом примерно 120 тысяч лет. Наверное, это тоже падали кометы или астероиды.
Чуть что - сразу экзотика. Столкновения, тёмная материя, темная энергия, тёмные мысли.
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