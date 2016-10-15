Названа причина катастрофического изменения климата Земли

Необъяснимый рост количества углерода в атмосфере Земли и повышение температуры на 5-8 градусов Цельсия 56 миллионов лет назад были вызваны столкновением с кометой или астероидом.



Фото с сайта nasa.gov

Об этом заявила группа американских ученых, которые обнаружили следы катастрофы в горных породах. Свои выводы геологи представили в статье, опубликованной в журнале Science.

Климатические изменения, которые произошли в палеогеновом периоде (65-23 миллионов лет назад), известны как палеоцен-эоценовый термический максимум (по-английски PETM). Большая часть углекислого газа, выброшенного в атмосферу, растворилась в океанах, что повысило кислотность морской воды. Также произошло вымирание значительного количества видов.

Геологи исследовали отложения на побережье в штате Нью-Джерси. Изначально ученые планировали найти ископаемые останки фораминифер — раковинных одноклеточных организмов. Вместо этого они обнаружили стекловидные темные шарики. Образования напоминали микротектиты — фрагменты стекла, образующиеся при падении комет или астероидов.

Версия, что микротектиты являются продуктом вулканического извержения, была отвергнута, поскольку содержание воды в них было слишком низким — 0,03 процента. В их составе обнаружился плавленый кварц, что является следствием воздействия высоких температур. В отдельной статье ученые описали состав пород, располагающихся выше слоя со сферами. Обнаруженный здесь древесный уголь содержал остатки сгоревших растений, что указывало на обширные лесные пожары.

По мнению ученых, находка говорит о том, что космическое тело диаметром несколько километров столкнулось с Землей. Тем не менее такие выводы подверглись критике со стороны других специалистов. Например, удар со сравнительно небольшим объектом не мог вызвать глобальные климатические изменения. Кроме того, микротектиты не были найдены в других отложениях, относящихся к периоду PETM. Если ученые найдут доказательства, что шарики образовались в самом начале PETM, то гипотеза столкновения подтвердится. Однако существует большая вероятность того, что пробы были загрязнены.