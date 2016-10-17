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Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль

09:45 17.10.2016

Китай успешно запустил на околоземную орбиту пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-11».


Стоп-кадр из видео телеканала CCTV

Запуск был осуществлен в 7:30 по местному времени при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, сообщает телеканал CCTV.

На борту корабля находится экипаж, состоящий из командира Цзин Хайпэна и его напарника Чэнь Дуна. Ранее Цзин Хайпэн уже совершал два полета в космос (в сентябре 2008 года и в июне 2012-го).

На орбите корабль «Шэньчжоу-11» должен будет состыковаться с запущенной 15 сентября космической лабораторией «Тяньгун-2», на которой экипаж осуществит научные, медицинские и другие эксперименты.

Всего тайконавты пробудут на орбите 33 дня, 30 из которых проведут в лаборатории.

Ожидается, что в апреле следующего года первый китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1» доставит на станцию топливо и продукты питания. 

Темы: Китай, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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17.10.2016, 12:13
В Китае

когда идёт сборка ракеты никто не закручивает шуруп не туда куда надо и приборы тоже, поэтому у них проблем нет с успехом запуска ракет. А в России если это запуск для американцев, то она успешно летит а если для России то успешно падает.
17.10.2016, 12:09
такс

Верной дорогой идут товарищи
17.10.2016, 10:52
XeX

Надо быть совсем наивным, чтобы в верить в правдивость "космических запусков". Посмотрите внимательно: ракета начала отрыв от площадки на 0:18 секунде видео. К 1 минуте 22 с видео ее угол наклона к горизонту уже почти 40 градусов. А это только 60 секунд полета. Сразу видно, что она заваливается на бок и имеет параболическую траекторию с максимальной высотой 10-15 км. С такой траекторией ни в какой "космос" не вылететь. Поэтому и видео обрывается на самом интересном месте. Думаю, "тайконавты" сидят где-то специальной комнате с интерьером под "космический корабль". А ракета падает километров за 50 в океан и ее вылавливают. Эту технологию массового обмана китайцы переняли у наших и американцев.
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