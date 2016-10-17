Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль

Китай успешно запустил на околоземную орбиту пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-11».



Стоп-кадр из видео телеканала CCTV

Запуск был осуществлен в 7:30 по местному времени при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, сообщает телеканал CCTV.

На борту корабля находится экипаж, состоящий из командира Цзин Хайпэна и его напарника Чэнь Дуна. Ранее Цзин Хайпэн уже совершал два полета в космос (в сентябре 2008 года и в июне 2012-го).

На орбите корабль «Шэньчжоу-11» должен будет состыковаться с запущенной 15 сентября космической лабораторией «Тяньгун-2», на которой экипаж осуществит научные, медицинские и другие эксперименты.

Всего тайконавты пробудут на орбите 33 дня, 30 из которых проведут в лаборатории.

Ожидается, что в апреле следующего года первый китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1» доставит на станцию топливо и продукты питания.