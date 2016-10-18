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Ученые получили живых мышей из бесформенной клеточной массы

16:36 18.10.2016

Ученым из Университета Кюсю в Фукуоке удалось добиться формирования яйцеклеток мышей из культуры стволовых клеток. Из полученных оплодотворенных ооцитов развились полноценные животные.


Фото Polarqueen с сайта wikimedia.org

Результаты работы исследователей были опубликованы в журнале Nature.

Ооцит относится к клеткам, обладающих тотипотентностью (способность делиться и превращаться в клетки всех других видов). Он развивается из женских первичных половых клеток (гоноциты), претерпевающих некоторые изменения.

Основной целью ученых являлось воспроизведение процесса формирования яйцеклетки. Для этого были использованы стволовые клетки с плюрипотентностью - способностью превращаться во все клетки, кроме тех, что принадлежат плаценте и желточному мешку.

Культура была образована эмбриональными стволовыми и индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками. Образовавшиеся ооциты подвергались экстракорпоральному оплодотворению. Затем эмбрионы переносились в тело суррогатных самок, где развивались в здоровых детенышей.

Созданные в лабораторных условиях мыши обладали фертильностью и могли рожать здоровых грызунов. Также, эмбриональные стволовые клетки могли быть повторно воспроизведены из яйцеклеток, полученных в культуре и оплодотворенных в пробирке. 

Темы: Исследования, Наука и практика, Научные исследования и открытия в мире
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