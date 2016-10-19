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Африканские вулканы оказали влияние на эволюцию человека

14:06 19.10.2016

Проявившаяся несколько сотен тысяч лет назад в Эфиопии высокая вулканическая активность могла оказать влияние на эволюцию человека.


Корбетти. Фото Giday Wolde-Gabriel с сайта wikimedia.org

Такие выводы сделала группа ученых под руководством Уильяма Хатчинсона из Оксфордского университета, сообщается в статье журнала Nature.

Извержения вулканов происходили в районе Восточно-Африканской рифтовой долины, которая представляет собой континентальный разлом. Часть этого разлома проходит через Эфиопию, а медленный раскол континента способствует подъему магмы.

Геологам удалось восстановить историю извержений, которые произошли в районе эфиопской части рифта (ее длина составляла 200 километров). Для этого они исследовали вулканы Алуто и Корбетти, и с помощью радиоуглеродного анализа и датирования изотопами аргона установили возраст пород.

Затем эти данные были объединены с теми, что были получены в результате исследований двух других рифтовых вулканов.

Как оказалось, в этой области порядка 320-170 тысяч лет назад происходили мощные вулканические процессы. Извержения, по оценкам специалистов, случались в пять раз чаще, чем обычно. Это совпало с прибытием человека в этот регион 200 тысяч лет назад и вулканическая активность вызвала значительные экологические изменения территорий, занимаемых Homo sapiense, что могло оказать сильное влияние на эволюцию вида. 

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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