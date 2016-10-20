В ЕКА рассказали о неполадках с модулем миссии «ЭкзоМарс-2016»

Посадка спускаемого аппарата «Скиапарелли» миссии «ЭкзоМарс-2016» прошла нештатно, но данных о том, что он разбился, нет.



Модель модуля «Скиапарелли» на Парижском авиасалоне в 2013 году. Фото Pline с сайта wikimedia.org

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского космического агентства.

В будущем мы расскажем о состоянии посадочного модуля, разбился он или нет, но пока мы не можем этого сделать, заявил глава отдела по Солнечным и планетарным исследованиям ЕКА Андреа Аккомаццо.

По словам Аккомаццо, после раскрытия парашютов «не все сработало так, как мы ожидали», но двигатели аппарата успели отработать несколько секунд.

Минувшим вечером контакт с космическим модулем «Скиапарелли» был потерян за 50 секунд до предполагаемой посадки на Марс. Как заявили в Роскосмосе, аккумуляторы должны поддерживать работоспособность демонстрационной посадочной площадки от 3 до 10 дней. В течение этого периода сохраняется возможность установить связь с посадочным модулем.