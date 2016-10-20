]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

В ЕКА рассказали о неполадках с модулем миссии «ЭкзоМарс-2016»

12:00 20.10.2016

Посадка спускаемого аппарата «Скиапарелли» миссии «ЭкзоМарс-2016» прошла нештатно, но данных о том, что он разбился, нет.


Модель модуля «Скиапарелли» на Парижском авиасалоне в 2013 году. Фото Pline с сайта wikimedia.org

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского космического агентства.

В будущем мы расскажем о состоянии посадочного модуля, разбился он или нет, но пока мы не можем этого сделать, заявил глава отдела по Солнечным и планетарным исследованиям ЕКА Андреа Аккомаццо.

По словам Аккомаццо, после раскрытия парашютов «не все сработало так, как мы ожидали», но двигатели аппарата успели отработать несколько секунд.

Минувшим вечером контакт с космическим модулем «Скиапарелли» был потерян за 50 секунд до предполагаемой посадки на Марс. Как заявили в Роскосмосе, аккумуляторы должны поддерживать работоспособность демонстрационной посадочной площадки от 3 до 10 дней. В течение этого периода сохраняется возможность установить связь с посадочным модулем.

Темы: Космические исследования и открытия
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.10.2016, 12:41
за 50 секунд до предполагаемой посадки

До отделения от платформы или до контакта с поверхностью? Непонятно написано.
20.10.2016, 12:40
Да, интересно...

Но то, что ЕКА смогло довести его до посадки на поверхность - уже большое достижение. Наши (НПО Лавочкина) этого не могут сейчас.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.