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В ТГУ разработали программу комплексного восстановления после инсульта

11:21 20.10.2016

Психологи ТГУ в течение двух лет работали с людьми, перенесшими инсульт. В результате они создали комплексную программу реабилитации, которая учитывает не только физическое состояние таких больных, но и психологическое. Результаты своей работы психологи представили на конгрессе «Психическое здоровье человека XXI века».


Фото с сайта mirsomatiki.ru

По данным Всемирной федерации неврологических обществ, ежегодно в мире регистрируется не менее 15 млн острых нарушений мозгового кровообращения. В России заболеваемость составляет более 450 тыс. случаев в год. При этом наблюдается увеличение распространенности в трудоспособном возрасте – до 65 лет, и только около 20% больных могут вернуться к прежней жизни.

Психологи ТГУ за два года обследовали около 100 томичей, перенесших инсульт, в возрасте от 32 до 80 лет. По их мнению, недостатком существующих методов реабилитации после инсульта является отсутствие внимания к психологическому аспекту.

- После инсульта человек не может вести прежний образ жизни, для него это стресс. Вследствие поражения мозга возникает множество психологических и поведенческих проблем, - говорит профессор факультета психологии ТГУ Наталья Козлова. - Наш подход к восстановлению здоровья пациентов носит комплексный характер и будет реализовываться психологами совместно с медицинским персоналом.

Ученые предлагают проводить реабилитацию больных, перенесших инсульт, по индивидуальной стратегии. По их словам, период восстановления каждого пациента индивидуален, он зависит от реабилитационного прогноза, психологического состояния, качества жизни и других факторов.

Первый этап реабилитационной программы – это диагностика эмоционального состояния больного и его возможностей в повседневности. Затем следует программа реабилитации, которая включает индивидуальное и групповое консультирование. Третий этап – терапевтический, он ориентирован на формирование у пациента мотивации на реабилитацию, восстановление прежнего (насколько это возможно) функционирования личности и формирование нового жизненного сценария. Через определенный период времени предполагается повторная диагностика пациента.

Отметим, что программа будет реализовываться на базе томского НИИ курортологии и физиотерапии, специалисты которого принимали участие в разработке. В дальнейшем психологи планируют составить базу данных показателей состояния здоровья больных по ишемическому типу и подготовить методические рекомендации для проведения комплекса мероприятий по повышению психологической компетентности медицинского персонала, работающего с постинсультными пациентами.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в России
Источник: Томский государственный университет
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