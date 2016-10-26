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Палеонтологи нашли в Сибири неизвестный вид попугаев

15:31 26.10.2016

Российские палеонтологи обнаружили на острове Ольхон (Байкал) кости древних попугаев.


Фото с сайта wikimedia.org

Исследователи обнаружили кости пернатых в местонахождении Тагай. По оценкам специалистов, возраст останков составляет 16 - 18 миллионов лет, сообщается в журнале Biology Letters.

Ученым удалось найти только обломки костей, соединяющей пальцы с голенью. Кости очень плохо плохо сохранились и, по словам ученых, можно сказать лишь то, что это был попугай и маленького размера, примерно как Волнистый попугайчик. Больше ничего не известно.

Ранее ученые не находили останков этих птиц, поэтому считалось, что в северной Евразии они не обитали. Попугаи могли оказаться в Сибири во время перелета из Австралии в Африку и Северную Америку, а остров Ольхон мог являться неким перевалочным пунктом для этих птиц.

Темы: Археология, Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в России
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Комментарии читателей
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26.10.2016, 20:38
Скучножить

Кто пишет эти дебильные обзоры научных работ?
Откуда взялась фраза :"Попугаи могли оказаться в Сибири во время перелета из Австралии в Африку и Северную Америку, а остров Ольхон мог являться неким перевалочным пунктом для этих птиц."?
Ничего этого нет в статье, на которую дана ссылка.
Волнистые попугайчики (а найденная кость очень похожа на кость волнистого попугайчика) не являются перелетными птицами, в теплом климате миоцена попугаям никуда не нужно было улетать. Там же нашли кости гиппопотамов и носорогов. Они что, тоже зимой откочевывали в теплые края?
26.10.2016, 20:21
Татьяна Алексеевна

Жалко,что не сохранились косточки.Но...ничего не поделаешь.
26.10.2016, 20:01
reptilovod

Если кости действительно древние то ета разновидность называется укропопугай , они то и строили от ордынцев-манчжур стену, сейчас по опыту предков от ордыномоскальских медведей .
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