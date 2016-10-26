Палеонтологи нашли в Сибири неизвестный вид попугаев

Российские палеонтологи обнаружили на острове Ольхон (Байкал) кости древних попугаев.



Фото с сайта wikimedia.org

Исследователи обнаружили кости пернатых в местонахождении Тагай. По оценкам специалистов, возраст останков составляет 16 - 18 миллионов лет, сообщается в журнале Biology Letters.

Ученым удалось найти только обломки костей, соединяющей пальцы с голенью. Кости очень плохо плохо сохранились и, по словам ученых, можно сказать лишь то, что это был попугай и маленького размера, примерно как Волнистый попугайчик. Больше ничего не известно.

Ранее ученые не находили останков этих птиц, поэтому считалось, что в северной Евразии они не обитали. Попугаи могли оказаться в Сибири во время перелета из Австралии в Африку и Северную Америку, а остров Ольхон мог являться неким перевалочным пунктом для этих птиц.