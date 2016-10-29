Слабая власть как возбудитель революционной чумы

История русских революций лишь подтвердила хорошо известную поговорку – рыба гниет с головы

Утром 17 октября 1907 года к стоящим во Владивостокском порту миноносцам «Бодрый» и «Скорый» направилась шлюпка. Этот эпизод сам по себе так и остался бы ничем не примечательным – мало ли шлюпок снует между берегом и кораблями, но в той шлюпке находились, как сказали бы сейчас, трое «активистов» во главе с членом РСДРП Марией Маслюковой. Троица направлялась к другому «активисту», кондуктору миноносца «Скорый» Якову Пойлову с вполне конкретной целью – «делать революцию».

Подняться на борт эсминца «Скорый» активисты не успели, потому что их заметил командир миноносца «Бодрый» Н.П. Курош, который верно оценил ситуацию и приказал шлюпке немедленно отойти от кораблей под угрозой открытия огня. Днем ранее в бухте Диомид восстали минеры, и флотское начальство небезосновательно считало, что восстание может перекинуться на корабли. Поэтому офицерам было приказано усилить бдительность.

Но было поздно. Увидев своих подельников, кондуктор Пойлов ринулся захватывать миноносец – выхватив револьвер, он застрелил командира корабля лейтенанта Штерна и мичмана Юхновича, некстати оказавшегося не в том месте и не в то время.

Однако по Пойлову тут же открыл огонь Курош, благо, что оба миноносца стояли борт о борт. Тот стал отвечать. Судьба уберегла капитана 2 ранга Куроша в Цусимском сражении, но не уберегла на мостике собственного миноносца, где он вскоре умер, получив тяжелое ранение.

Это был первый акт трагедии в семье потомственных морских офицеров Курош.

Летом 1906 года брат Н.П. Куроша – командир минного крейсера «Финн» А.П. Курош - был участником подавления восстания в крепости Свеаборг. Что впоследствии имело для него роковые последствия. Революционные «активисты» этого ему не простили, но до поры до времени решили самого его не трогать, а вместо этого застрелили в 1911 году его сына-пятиклассника – Павла Куроша. Очередь самого адмирала Куроша пришла в 1918 году. По одним данным он был расстрелян в ЧК, по другим, баржа с ним и другими офицерами была затоплена недалеко от Кронштадта.

Стоит отметить, что избиение флотских офицеров революционными «активистами» значительно превзошло потери российского флота в Русско-японской и Первой мировой войне вместе взятых. Множество офицеров, переживших кошмар Цусимы, будут убиты своими же матросами, подстрекаемыми разного рода «активистами». Которым было совершенно наплевать на якобы «несчастных морячков», зато надо было нанести максимально больший урон русскому флоту и добить то, что осталось после обеих войн.

Неудивительно, что в 1905-1907 гг вспыхивают восстания на Черном и Балтийском морях, а во Владивостоке матросы восставали аж три раза. При этом в первую очередь истреблялись офицеры, причем даже те, кто не являлся «тираном» и «кровопийцей», а нередко и вовсе пользовался уважением матросов.

Так, 20 июля 1906 года в Кронштадте был убит капитан 1 ранга А.А. Родионов, командовавший погибшем в Цусимском сражении крейсером «Адмирал Нахимов». Героизм Родионова в том бою был отмечен даже революционными историками, которые не очень-то скупились на похвалы царским офицерам.

Не испугавшись японских снарядов в мае 1905, не испугался Родионов и восставших матросов в июле 1906 года. Пытаясь их образумить, он был предательски застрелен «неизвестным» из толпы, после чего уже мертвого героя Цусимы искололи штыками.

Получил штыковой удар в грудь и капитан 2 ранга Е.И. Криницкий, герой Порт-Артура и Георгиевский кавалер. Выжил он чудом, да и то лишь потому, что матросы и сопровождавшие их «активисты» посчитали, что он умер.

Но тогда, в 1905-1907 гг убийства офицеров не приняли такого размаха, как это случилось после революции 1917 года. Тогда счет пошел на тысячи, и удивление вскоре вызывал тот факт, что в этой кровавой вакханалии вообще кто-то смог уцелеть.

Особенно когда офицеров персонально курировали такие одиозные личности, как Л.Троцкий и его протеже Ф. Раскольников (Ильин). Именно Троцкий отправил под топор адмирала А.М Щастного, ещё одного участника русско-японской войны. Несмотря на то, что адмирал спас Балтийский флот, организовав знаменитый Ледовый поход, Троцкий обвинил его в измене.

По указанию Троцкого был расстрелян и адмирал С.В. Зарубаев, участник знаменитого боя крейсера «Варяг» в 1904 году. Его сделали «крайним» за позорную сдачу двух эсминцев Балтийского флота англичанам в 1918 году, хотя вина за это полностью лежит на любимчике Троцкого – В. Раскольникове.

Если уж Троцкий и прочие дорвавшиеся до власти «активисты» с такой легкостью уничтожали лояльных адмиралов, то что тогда говорить о простых офицерах?

Кстати, а почему в России всё это стало возможным? Восстания на кораблях, в гарнизонах, убийства не только офицеров, но даже членов императорской семьи – вспомним убийство Каляевым московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича в 1904 году. Почему в стране процветал феерический бардак, когда к военным кораблям спокойно подплывали шлюпки с «активистами» и не только подплывали, но многие «активисты» преспокойно проводили на кораблях сходки, где обсуждался их захват.

Например, летом 1906 года некий одесский «активист» Оскар Минес проводил сходку на крейсере «Память Азова», который был вскоре захвачен восставшими матросами. Разумеется, многих офицеров, включая командира корабля А.Г. Лозинского, восставшие убили. Можно ли себе представить, чтобы в наше время шлюпки с «активистами» крутились у борта крейсера «Петр Великий» или что на нем проходит сходка, обсуждающая его захват?

Происходило это потому, что Россией с 1894 года фактически никто не управлял. Вернее, был у неё «хозяин земель русских» – император Николай Второй, но в силу своего характера он занимался чем угодно, но только не управлением своей империей.

Дабы не быть голословным, предоставим слово ему самому и посмотрим, как он реагировал на различные события, сотрясавшие страну:

19 мая 1905: «Теперь окончательно подтвердились ужасные известия о гибели почти всей эскадры в двухдневном бою. Сам Рожественский взят в плен».

Как видно, императора расстроило известие о разгроме Второй Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении. Но сильно ли? Читаем там же: «День стоял дивный, что прибавляло еще больше грусти на душе. Имел три доклада. Завтракал Петюша. Ездил верхом. Обедали».

Но если 19 мая Николай Второй расстроен и грустит, то уже 20 мая о Цусиме и не вспоминает: «Было очень жарко. Принял многих. Гулял и катался в байдарке. Обедали и покатались в Зверинце».

Может кто-нибудь себе представить Сталина, спокойно обедающего и катающегося в байдарке после известий о взятии Минска или Киева? А может император так успокаивал свои нервы? Что-то непохоже, так как и 22 мая он: «Долго гуляли и ездили в байдарке и шлюпке. Обедали и катались с Ольгой и Петей»

23 мая 1905 года: «Хороший теплый день. Ездил верхом на новой серой лошади, очень мне понравившейся. После чая весь вечер долго читал».

24 мая 1905 года: «Покатался верхом. Пили чай как все эти дни на балконе. Погода стояла чудная. Играл с Дмитрием Шереметевым на биллиарде»

25 мая 1905 года: «Погода стояла отличная. Были у обедни в Большом дворце и завтракали с семейством… Гулял и катался в байдарке».

29 мая 1905: «Поехали к обедне и завтракали со всеми. Гулял, ездил в байдарке. Погода была теплая. Много читал. Убил ворону. Обедали в 8».

15 июня 1905 года Николай Второй привычно «занимается» государственными делами: «Жаркий тихий день. Сделал большую прогулку в байдарке. Купался в море. После обеда покатались».

Но вдруг идиллия нарушается самым пренеприятнейшим образом: «Получил ошеломляющее известие из Одессы о том, что команда пришедшего туда броненосца «Князь Потемкин-Таврический» взбунтовалась, перебила офицеров и овладела судном, угрожая беспорядками в городе. Просто не верится!»

По Черному морю мечется восставший броненосец, обстреливает Одессу, едва не вступает в бой со всем Черноморским флотом, но на следующий день после начала восстания «хозяин земли русской» отправляет в Севастополь разбираться с проблемами адмирала Чухнина, а сам: «Поспал днем, потом погулял. Долго читал. Вечером покатались вдвоем». После чего о «Потемкине» практически не вспоминает.

В ноябре в Севастополе происходит новый мятеж – на этот раз восстал крейсер «Очаков». Развал системы управления государством достиг таких масштабов, что крейсер удалось захватить не профессиональным революционным «активистам», хотя и без них не обошлось, а сумасшедшему лейтенанту Шмидту.

Чем в это время занят Николай? Как реагирует на трагические известия из Севастополя?

12 ноября 1905 года: «В Севастополе возникли беспорядки в морских казармах и даже в некоторых частях гарнизона».

Про крейсер «Очаков» ни слова. А дальше, как обычно: «Погулял. Читал после чая. Поехали в Павловск в автомобиле Миши. Обедали».

Если честно, это не дневник хозяина огромной империи. Это дневник мающегося многолетним хроническим бездельем саратовского или полтавского помещика. Который занимается только тем, что плавает в байдарке, охотится и бесконечно гоняет чаи. Когда в Севастополе, Кронштадте, Свеаборге, Владивостоке офицеров расстреливают, колют штыками и разбивают головы прикладами, «самодержцу» до этого дела нет. Во всяком случае, эти события недостойны того, чтобы попасть на страницы его дневника. В отличие от обедов, приемов или стрельбы по воронам.

Его привычки не изменила даже Первая мировая война, когда он стал Верховным Главнокомандующим русской армией. 23 августа 19015 года Николай берет бразды управления армией на себя и вот как это выглядит.

24 августа 1915 года: «Проснулся около 9 часов. Утро было такое красивое в лесу. После чая поехал в Могилев в собор… Подписал рескрипт и приказ по армии о принятии мною верховного командования…Днем сделал прогулку за Днепром по Гомельскому шоссе и погулял в хорошем лесу. К вечеру собрался дождь. Поиграл в кости».

Можем мы представить Сталина в августе 1941-1944 гг., гуляющего в «красивом лесу» и играющим в кости? Как-то сложно…

31 августа 1915 года: «В 10 пошел к докладу. Затем погулял в губернаторском садике. После завтрака читал и окончил все бумаги. Днем сделал очень красивую прогулку на моторах по Днепру выше Могилева. Местность очень живописная, погода была чудная. Оттуда до шоссе верст 6 прошел пешком. Вернулся в город в час. Писал Аликс. Вечером домино».

Если руководство русской армией заключается в том, чтобы кататься на моторках по Днепру, гулять в губернаторском садике и играть по вечерам в домино, то неудивительно, что в 1917 году произошло то, что произошло. Дневники царя на 90% состоят из описаний того, как он гулял, спал, пил чай, обедал, читал, катался на автомобилях, моторках, лошадях, скрупулезно подсчитаны все застреленные им фазаны, вороны и даже дятлы, а вот о том, как управлял страной «хозяин земли русской» сведений – кот наплакал.

Не поэтому ли так вольготно чувствовали себя в России разного рода революционные «активисты», которые делали что хотели. Кто бомбы в великих князей кидал, кто убивал офицеров, кто преспокойно разлагал армию во время войны. Тем более, что спецслужбы им не особо противодействовали, так же как и царь занимаясь черт его знает чем, но только не своей работой. А чего удивляться? Каков поп - таков и приход.

Очень точно, коротко и ёмко сказал о Николае Втором военный министр генерал А.Ф. Редигер: «Царство его было неудачно и притом – по его собственной вине».

К этому можно лишь добавить, что когда во главе страны стоит царь-байдарочник или теннесист, то страна просто обречена на серьезные и тяжелые испытания. Правитель такой огромной и сложной страны, как Россия, просто по определению не должен быть слабым. В противном случае разного рода «активисты» очень быстро доведут страну до ручки, а то и до развала с миллионными жертвами.

Все это уже было в нашей истории в 1917 и 1991 годах и, к сожалению, нет никаких гарантий того, что не повторится в будущем. Ведь «активистов» в России со времен русских революций меньше не стало.