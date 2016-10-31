Ученые назвали сроки уничтожения человечества чудовищами Франкенштейна

Ученые Дартмутского колледжа (США) назвали сроки уничтожения человечества потомками созданного Франкенштейном чудовища, если бы они существовали в реальности.



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По мнению ученых, монстры расправились бы со всеми людьми за 4000 лет, а причиной этого стал бы принцип конкурентного исключения - соперничество между человеком и монстрами за ресурсы одной и той же экологической ниши, сообщает The Telegraph.

Выводы основаны на предположении, что у чудовища появилась жена, и супруги, как описывается в книге английской писательницы Мэри Шелли, отправились жить в Южную Америку - наименее заселенный, не считая Антарктиду, континент в XIX веке.