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Ученые назвали сроки уничтожения человечества чудовищами Франкенштейна

12:05 31.10.2016

Ученые Дартмутского колледжа (США) назвали сроки уничтожения человечества потомками созданного Франкенштейном чудовища, если бы они существовали в реальности.


Стоп-кадр из видео в YouTube

По мнению ученых, монстры расправились бы со всеми людьми за 4000 лет, а причиной этого стал бы принцип конкурентного исключения - соперничество между человеком и монстрами за ресурсы одной и той же экологической ниши, сообщает The Telegraph.

Выводы основаны на предположении, что у чудовища появилась жена, и супруги, как описывается в книге английской писательницы Мэри Шелли, отправились жить в Южную Америку - наименее заселенный, не считая Антарктиду, континент в XIX веке.

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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