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Ростех создал структуру для борьбы с киберугрозами

11:17 8.11.2016

Корпоративный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦПКА), созданный в Ростехе, займется противодействием электронному шпионажу.

Центр будет работать круглосуточно. Специалисты по информационной безопасности станут отслеживать аномалии в работе компьютеров оборонных предприятий. При обнаружении попыток проникновения или утечки данных работники центра будут оперативно отсекать взломщиков от важной информации и передавать их координаты ФСБ.

До октября КЦПКА работал в тестовом режиме. За пробный период удалось предотвратить несколько десятков попыток украсть конфиденциальную информацию.

Антихакерский центр Ростеха станет первым в России корпоративным звеном Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), которая создана в ФСБ России по указанию главы государства. Впоследствии ГосСОПКА должна объединить несколько десятков таких центров, в том числе коммерческих.

Кроме того, центр возьмет на себя функцию методологической помощи предприятиям Госкорпорации, которые не могут самостоятельно бороться с такими угрозами.

Темы: Компьютерная безопасность, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Ростехнологии
Источник: «Ростех»
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