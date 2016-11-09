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Ученые простимулировали мозги американских военных электричеством

09:42 9.11.2016

Американские военные ученые испытали электрические стимуляторы мозга, которые планируется использовать для повышения умственных способностей и эффективности служащих военно-воздушных сил.


Фото с сайта wikimedia.org

Монотонные операции, по мнению ученых, способны снизить концентрацию, поэтому летным экипажам, операторам беспилотников и другим военнослужащим необходим стимулятор для непрерывного контроля ситуации. Для этого они предложили использовать пять электродов, отправляющих слабые электрические сигналы в мозг через определенные участки коры, сообщает The Guardian.

В проведенном исследовании приняло участие 20 человек, которые в течение 36 минут управляли курсором в движущемся круге и следили за остальными объектами на экране. В первой группе стимуляция длилась на протяжении всего задания, а во второй - только первые 30 секунд.

По результатам оказалось, что первая группа успешнее справилась с задачей и смогла удержать курсор внутри круга в среднем на четыре минуты дольше.

Нейростимуляция, отмечают авторы работы, безопаснее чем привычные препараты, но в настоящее время еще не изучен эффект при долгом ее использовании. 

Темы: Наука и техника
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Комментарии читателей
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09.11.2016, 11:27
нда...

бедные подопытные крыски... вот вам и отомстили.
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