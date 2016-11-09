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Британские ученые назвали самое грязное место на кухне

17:36 9.11.2016

Ученые из Великобритании назвали холодильник самым грязным местом на кухне.


© KM.RU, Алексей Белкин

По их данным, в отделении для овощей и салата находится самое большое количество бактерий - 8000 на квадратный сантиметр, что в 750 раз превышает безопасный для человека уровень загрязнения, сообщает The Daily Mail.

По европейским нормативам, на одном квадратном сантиметре поверхности с пищей должно присутствовать не более 10 бактериальных единиц.

Ученые отмечают, их работа показала, что в ящике для свежих овощей и фруктов можно обнаружить сальмонеллу, кишечную палочку и другие опасные бактерии.

Специалисты также уверены, что не стоит загружать холодильник большим количеством продуктов, так как в этом случае в нем также могут поселиться микроорганизмы, способные вызвать отравление. Например, листерия – это бактерия, которая селится во вчерашних салатах, а также в подтаявшем мороженом, подпорченных мягких сырах и сыром молоке. 

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования
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