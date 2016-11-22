Tesla показала мир «глазами» автомобиля с автопилотом

Компания Tesla представила видео, на котором продемонстрировала работу системы автопилотирования в режиме реального времени.



Стоп-кадр из видео в YouTube

По словам представителей компании, данный ролик позволяет понять, как автомобиль «видит» окружающий мир при помощи многочисленных датчиков и камер.

В ролике показан вид из салона, где все действия выполняются автопилотом, а также вид с трех камер. Компьютер со специальным программным обеспечением обрабатывает изображения с камер, а затем идентифицирует и рассчитывает вероятную траекторию движения объектов, управляет рулем, газом и тормозом.

Напомним, что Tesla объявила о начале производства автомобилей с системой полного автопилота в конце октября. Для этого на машину потребуется установить восемь камер с обзором 360 градусов, а также 12 ультразвуковых сенсоров и фронтальный радар.