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Tesla показала мир «глазами» автомобиля с автопилотом

14:15 22.11.2016

Компания Tesla представила видео, на котором продемонстрировала работу системы автопилотирования в режиме реального времени.


Стоп-кадр из видео в YouTube

По словам представителей компании, данный ролик позволяет понять, как автомобиль «видит» окружающий мир при помощи многочисленных датчиков и камер.

В ролике показан вид из салона, где все действия выполняются автопилотом, а также вид с трех камер. Компьютер со специальным программным обеспечением обрабатывает изображения с камер, а затем идентифицирует и рассчитывает вероятную траекторию движения объектов, управляет рулем, газом и тормозом.

Напомним, что Tesla объявила о начале производства автомобилей с системой полного автопилота в конце октября. Для этого на машину потребуется установить восемь камер с обзором 360 градусов, а также 12 ультразвуковых сенсоров и фронтальный радар.  

Темы: Высокие технологии в мире, Наука и технологии, Новые технологии, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 16:57
Николя

Полный автопилот это бооольшой вопрос, а вот автостоп при маневрах на малой скорости могли бы и сделать обязаловкой.
22.11.2016, 14:59
Юля с Бали

Коммерческая фуфлятина.
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