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Ученые нашли на Марсе огромное море из замороженной воды

10:53 23.11.2016

Американские и канадские геофизики заявили о том, что на Марсе имеется огромное море из замороженной воды, которое скрыто под поверхностью Красной планеты.


Фото с сайта nasa.gov

Слой состоит на 50-80 процентов из водяного льда, а остальную его часть составляют пески и газы. Он располагается на глубине от 1 до 10 метров под поверхностью на западе равнины Утопия. Толщина замороженного водоема составляет 80-170 метров, а его объем - порядка 14 300 кубических километров, сообщается на сайте NASA.

Открытие было сделано при помощи радиолокатора SHARAD (Shallow Radar) орбитальной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).

Напомним, что станция MRO была запущена в 2005 году, а в 2006-м она достигла Марса. В 2008 году ее основная миссия подошла к концу, однако работа была продолжена. Помимо съемки поверхности планеты, данный аппарат также участвует в передаче сигналов на Землю с марсоходов.

Темы: Космические исследования и открытия, NASA
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.11.2016, 11:21
Хе хе...

Ну, не море... Озеро. Объем меньше чем у Байкала и больше чем у Верхнего Озера в Северной Америке. В с тем же Черным или Каспийским морем - несравнимо. Для сравнения - объем адриатического моря - 144 000 км3.

Но для Марса конечно гигантский объем воды. А если таких морей окажется много... То колонизация Марса станет уже не такой призрачной.
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