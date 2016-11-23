Ученые нашли на Марсе огромное море из замороженной воды

Американские и канадские геофизики заявили о том, что на Марсе имеется огромное море из замороженной воды, которое скрыто под поверхностью Красной планеты.



Фото с сайта nasa.gov

Слой состоит на 50-80 процентов из водяного льда, а остальную его часть составляют пески и газы. Он располагается на глубине от 1 до 10 метров под поверхностью на западе равнины Утопия. Толщина замороженного водоема составляет 80-170 метров, а его объем - порядка 14 300 кубических километров, сообщается на сайте NASA.

Открытие было сделано при помощи радиолокатора SHARAD (Shallow Radar) орбитальной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).

Напомним, что станция MRO была запущена в 2005 году, а в 2006-м она достигла Марса. В 2008 году ее основная миссия подошла к концу, однако работа была продолжена. Помимо съемки поверхности планеты, данный аппарат также участвует в передаче сигналов на Землю с марсоходов.