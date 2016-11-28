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В NASA назвали Титан следующей целью для колонизации

13:05 28.11.2016

Аманда Хендрикс, планетолог NASA, вместе с коллегами назвала наиболее подходящее для колонизации человеком небесное тело в Солнечной системе. Им оказался один из спутников Сатурна - Титан.


Фото с сайта nasa.gov

Помимо Земли, Титан является единственным местом в Солнечной системе, где имеются жидкие, но состоящие не из воды, а углеводородов, озера. Спутник Сатурна, в отличие от Красной планеты, имеет плотную атмосферу, которая на 95% состоит из азота. Это, а также магнитное поле Титана позволяет защитить находящиеся на его поверхности тела от космической радиации, сообщает Scientific American.

Атмосферное давление у поверхности Титана в 1,5 раза больше, чем на Земле, что позволит упростить устройство скафандра для потенциальных колонизаторов. Наличие углеводородов и водяного льда в недрах Титана позволит, по мнению специалистов, не заботиться о ракетном топливе.

В настоящее время одними из главных препятствий на пути колонизации ученые видят низкие температуры (примерно минус 180 градусов Цельсия), а также большое расстояние до Земли.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, NASA
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 18:30
Vbrc

Англо саксы говорят о колонизации???!! Вспоминаю индейцев (убить которых не считалось грехом, т.к. они не крещенные, спаивание их, насильное изгнание с их земель даже тех, что не собирались воевать с белыми и были настроены на сотрудничество) и вообще аборигенов в общем и вспоминаю, что кажется Б.Годунов запрещал спаивать коренное население Сибири и насильно крестить, как говорили советские учителя, что делалось из за сака, но мне стало страшно и противно.
28.11.2016, 18:10
Изя

Собака лаяла на дядю фраера... ой, простите, американцы лаяли на Титан. Наверное, денег дали на новую студию в Голливуде. Теперь нужно приобрести кинокамеры самые отстойные и убогие... примерно как в "лунной программе", чтобы человека от дерева было не отличить и вперед - колонизация, полонизация.
28.11.2016, 17:51
Было бы хорошо отправить туда неоконов

во главе с Х.Клинтон.
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