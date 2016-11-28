В NASA назвали Титан следующей целью для колонизации

Аманда Хендрикс, планетолог NASA, вместе с коллегами назвала наиболее подходящее для колонизации человеком небесное тело в Солнечной системе. Им оказался один из спутников Сатурна - Титан.



Фото с сайта nasa.gov

Помимо Земли, Титан является единственным местом в Солнечной системе, где имеются жидкие, но состоящие не из воды, а углеводородов, озера. Спутник Сатурна, в отличие от Красной планеты, имеет плотную атмосферу, которая на 95% состоит из азота. Это, а также магнитное поле Титана позволяет защитить находящиеся на его поверхности тела от космической радиации, сообщает Scientific American.

Атмосферное давление у поверхности Титана в 1,5 раза больше, чем на Земле, что позволит упростить устройство скафандра для потенциальных колонизаторов. Наличие углеводородов и водяного льда в недрах Титана позволит, по мнению специалистов, не заботиться о ракетном топливе.

В настоящее время одними из главных препятствий на пути колонизации ученые видят низкие температуры (примерно минус 180 градусов Цельсия), а также большое расстояние до Земли.