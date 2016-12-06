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В Индийском океане найдена «мертвая зона»

13:12 6.12.2016

В Бенгальском заливе в Индийском океана была обнаружена «мертвая зона», вода в которой очень бедна кислородом.


Фото с сайта sdu.dk

Открытие было сделано международной группой ученых из Университета Южной Дании, Института морской микробиологии имерни Макса Планка (Германия) и Национального института океанографии (Индия), сообщает EurekAlert.

Площадь «мертвой зоны» составляет порядка 60 тысяч квадратных километров, а ее глубина находится в пределах 100-400 метров. По оценкам специалистов, содержание кислорода в воде в этой области примерно 10 тысяч раз меньше, чем в насыщенных воздухом слоях у поверхности океана.

Напомним, ранее аналогичные зоны находили у западных берегов Северной и Южной Америки, а также Намибии и у западного побережья Индии в Аравийском море. Новая «мертвая зона» отличается от них тем, что в ней почти отсутствуют микроорганизмы, способные усваивать азот.

Темы: Исследования, Исследования Мирового океана, Научные исследования и открытия в мире
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