Ученые нашли останки существ, которые первыми выползли на сушу

Палеонтологи из Великобритании, работающие под руководством профессора Дженнифер Кларк из Кембриджского университета, описали представителей одного из первых сухопутных видов на планете, окаменелые останки которых были найдены на территории Шотландии на дне реки Уайтаддер-Уотер.



Фото: University Museum of Zoology Cambridge

Возраст останков пяти примитивных амфибий составляет порядка 360-345 миллионов лет, а это означает, что они жили в период, который называется «провалом Ромера» - отрезок в 15 миллионов лет, в течение которого на сушу, предположительно, окончательно перебрались первые сухопутные виды, сообщает The Daily Mail.

До настоящего времени ученые находили останки амфибий с четырьмя конечностями, которые обитали в океане. Также были найдены и останки животных, возраст которых составлял 335 миллионов лет, однако они не являлись первыми обитателями суши.

Предполагается, что новое открытие позволит устранить данный пробел. Ученые уже заявили, что им удалось найти недостающее звено эволюции.

Эти существа были похожи на ящериц, но судить о их размерах трудно. Так, некоторые из них оказались величиной с современного крокодила, а длина черепа одного из этих существ немногим превысила 5 сантиметров.