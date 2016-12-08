Ученые раскрыли подробности о прошлом крупнейшего острова Земли

Американские и британские ученые выявили новые подробности, которые касаются истории Гренландии - крупнейшего на Земле острова.



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Исследования были опубликованы в журнале Nature.

Согласно первой работе, ученым удалось обнаружить изотопы химических элементов, которые под действием космических лучей возникли в коренных породах, найденных под Гренландским ледяным щитом. Полученные данные указывают, что не менее одного периода в эпоху плейстоцена (от 2,6 миллиона до 11,7 тысячи лет назад) остров почти полностью был свободен ото льда.

Ученые также рассматривают сценарий, согласно которому в истории Гренландии было несколько периодов, когда она была полностью свободна ото льда. Эти промежутки времени длились порядка 280 тысяч лет.

Во второй работе ученые сообщили, что им удалось обнаружить отложения, которые в результате выветривания из глубин острова оказались у его берегов. Эти данные противоречат исследованиям первой группы ученых и указывают на то, что Гренландия никогда полностью не освобождалась ото льда, хотя и имели место периоды, когда значительная часть острова была от него свободна.