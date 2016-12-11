Большая бойня

Кто, как и почему допустил 22 года назад первую военную кампанию в Чечне?

Осенью 1994-го на территории России началась самая загадочная и неоднозначная чеченская война, которая во многом изменила и наше общество, и нашу историю. До сих пор остались открытыми вопросы, кому она была нужна, кто влиял на действия армии и почему первая кампания в Чечне была проиграна на информационном уровне? На эти вопросы «Совершенно секретно» ответил человек, посвятивший всю свою жизнь вопросам безопасности государства, – генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Гуров.

– Александр Иванович, в чём схожесть или различие начала первой войны в Чечне в 1994 году с контртеррористической операцией 1999 года?

– Схожесть в этих военных кампаниях только в одном: терроризм как был, так и остался и даже укрепился. А различие в том, что первая военная кампания 1994 года была непродуманной и являлась, на мой взгляд, чистой авантюрой. И я неоднократно говорил, что это преступление. Нельзя внутри своего же государства вести такого рода войну, тем более если были возможности её предотвращения.

Проворонили

– Например?

– По моему мнению, надо было лучше отслеживать обстановку в Чечне, и достаточно было своевременно перевести Джохара Дудаева в Москву на должность заместителя министра обороны РФ. Через Чечню, как мне рассказывали сами чеченцы, когда я бывал там, шло много самолётов с оружием на продажу, и, по мнению этих же чеченцев, война началась, когда Дудаев перестал кремлёвским чиновникам отстёгивать деньги. Но это их обывательское мнение, на самом же деле причины гораздо глубже!

В окружении президента Ельцина были две группировки: одна из них была менее значительной, её члены говорили, что нельзя начинать эту войну. И была другая группировка, которая советовала президенту войну начать. Члены второй группировки оказались влиятельнее.

– На своенравного Ельцина кто-то мог повлиять?

– Ельцин был человеком, мягко говоря, неординарным, он был очень внушаемым, как мне сказал ныне уже покойный психоаналитик Арон Исаакович Белкин. У Белкина, кстати, был друг, тоже психоаналитик, который консультировал Ельцина. Он рассказывал, что, если с Ельциным пройтись от туалета до его кабинета, можно навязать ему любую мысль. Вот так ему и внушили мысль о войне, которая была не нужна России. Она была нужна спецслужбам США и других стран. Целью было удалить с политической арены сначала СССР, а затем и Россию. И тогда страны Запада и США будут делить мир и наводить в нём своё мировое «демократическое» господство, как собственно и получилось!

К этой войне Россия была абсолютно не подготовлена. Оказалось, что в России нет боеспособных частей. И фраза министра обороны РФ Павла Грачёва, что, мол, «мальчики умирали с улыбкой на устах» – это не просто кощунство, это законченная олигофрения. За что они гибли «с улыбкой на устах»? Надо отдать должное чеченцам, у которых блестяще работала разведка в России. Плюс великолепная работа с российскими журналистами, большинство которых практически встали на путь предательства интересов России. Некоторых из них до сих пор вижу в околокремлёвских структурах, а в те дни они дружили с террористами и писали пасквильные статьи, оскорблявшие Россию, за которые получали тысячи долларов США. Когда я узнал от очень близких людей в МВД, что такие журналисты практически работают на чеченских боевиков, то предложил провести оперативным путём утечку информации даже о том, кто спал, простите меня, с Хаттабом, причём в прямом смысле этого слова. Однако руководство не пошло на это.

А если говорить о второй чеченской войне, начавшейся в 1999 году с нападения на дагестанские сёла Басаева и Хаттаба, то здесь были виноваты мы же, и это надо признать, поскольку международный терроризм уже существовал. Проворонили.

– Кто же создал международный терроризм, который перекочевал затем и в республики Северного Кавказа?

– Его создавали и США, и СССР. Американцы организовывали свои группировки, мы тоже не отставали – создавали различные «красные бригады», которые остались после распада СССР без работы. А эти люди привыкли воевать, они бросались туда, где пахло войной. Постепенно и наш местный бандитизм стал превращаться и интегрироваться в международный терроризм. Поскольку при президенте Ельцине вся резидентура, а также агентура спецслужб СССР были развалены, нашей стране приходилось очень тяжело – в плане получения информации, внедрения в бандгруппы и так далее. Особенно эти оперативные звенья пострадали на Ближнем Востоке.

Когда я был председателем Комитета Госдумы по безопасности, то нам, депутатам, приходилось делать многое для укрепления Внутренних войск России. В это время государство не отпускало нужных средств для защиты, особенно в этом нуждалась 46-я бригада МВД РФ, и мы по ней специально в Госдуме проводили слушания. Мы приходили к выводу, что в Чечне ничего не сможем своими силами сделать, потому что с этим народом воевать просто невозможно – на место каждого погибшего чеченца становилось двое, а то и трое.

Тем более если учесть исторический характер отношений Чечни и России после депортации чеченцев в Казахстан. Так что почва для вербовки среди чеченцев у представителей международного терроризма была весьма прочная. И в связи с этим надо было принимать решения о переводе этой контртеррористической операции внутрь, то есть найти доброкачественные силы, которые это смогут сделать, и они были найдены в лице Ахмат-Хаджи Кадырова.

Особый порядок управления

– Почему именно клан Кадыровых оказался той силой, которая могла погасить войну в Чечне?

– Если бы эта контртеррористическая операция продолжалась, то чеченцев как народ уже бы перемололи. В жерле этой войны погибло бы и много русских парней, но чеченская нация перестала бы существовать. Кто-то из них мог бы выехать за рубеж – на Ближний Восток или в США, – а остальные сложили бы головы. Муфтий Ахмат Кадыров это прекрасно понимал. Сначала он воевал с нашей армией, и в это самое время с ним велись разговоры о судьбе чеченской нации.

– А кто их вёл, ФСБ?

– Видимо, с ним общались и политики, и спецслужбы, и представители президента. Кадыров, анализируя эти и иные обстоятельства, сумел понять, что никакой свободы от войны он не получит, потому что надо создавать государство, которое должно иметь армию и границы, и должно быть признано во всём мире. А война нужна, чтобы отдельные кланы на ней наживались. Поняв всё это, он, как человек весьма на своей родине уважаемый, перешёл на сторону Центра. Ему этого не простили те, кто наживался на войне, и в 2004 году во время празднования 9 Мая Кадырова убили на стадионе в Грозном. После смерти Ахмата Кадырова на его место пришёл Рамзан Кадыров, которого я, кстати, уважаю. Вот из этого паренька, который не получил даже высшего образования, получился очень сильный политический деятель, защищающий сегодня интересы России. Я знаю, что либералы настроены против него и всячески издеваются над ним, забывая одно – при молодом Кадырове терроризм в Чечне практически исчез, и с Кавказа перестали идти «грузы 200».

– Как ему удалось остановить терроризм? Жестокостью?

– Жестокость тут не поможет, если нет признания: это Кавказ. Чеченцы сами стали разбираться с террористами, и президент Путин дал им такую возможность.

– Но ведь не обошлось в этих разборках без нарушений закона?

– Были убийства и похищения и с той, и с другой стороны. На войне, тем более гражданской, трудно обойтись без нарушения законов…

– Я слышал от многих влиятельных людей, что одним из самых приемлемых на роль лидера Чеченской Республики был бы не Рамзан Кадыров, а Алу Алханов. Ваш коллега, генерал-майор МВД Чечни, честный, не берущий взяток политик, чей тейп во время первой войны в 1994–1996 годах не воевал с федеральными войсками, и сам он не запятнал себя в грязных делах…

– Народ Чечни не пошёл за ним, мало ли что он был лоялен и не воевал с федеральными войсками. Не забывайте – он силовик, а значит, человек, верный Центру. Так думали многие чеченцы.

– А может, сила Кадырова была в том, что под него дают больше денег из федерального бюджета России?

– Деньги дали бы и Алханову. Вот когда увидели, что за Кадыровым пошёл народ Чечни, когда политическая власть увидела его программу действий, решительность и уважение народа к нему, что очень важно на Кавказе, вот тогда ему, безусловно, стали помогать и в материальном плане. И тогда эта контртеррористическая операция сузилась до масштабов Чеченской Республики, и сами же чеченцы навели там порядок.

То, что мы направляем туда из бюджета большое количество денег, я считаю оправданным. Ряд политиков пытались сыграть на критике Правительства РФ, которое направляло в Чечню огромные денежные суммы. Но за это из Чечни не вывозили трупы русских солдат, так что же нам ценнее – жизнь человека или деньги? Главное в политике – достижение поставленной гуманной цели.

Рамзан Кадыров, по моему глубокому убеждению, никогда не станет Дудаевым. Всё изменилось. Рамзан врос в российскую политику и государственную структуру, стал признанным государственником, который уже вошёл в историю. Более того, его уже побаиваются международные террористы, потому что Рамзан своих слов на ветер не бросает.

В ликвидации Басаева и Хаттаба принимали участие спецслужбы России, которые стали обретать свой новый статус. Это очень тонко проведённые операции, которые требовали мастерства. Они были выполнены блестяще. Спецслужбы России при Ельцине были развалены, я в них работал и ушёл после их пятой реорганизации.

Когда начались террористические акты в Москве, все стали обвинять в этом правление Путина. Но при этом крикуны забыли, что к тому времени спецслужбы были практически ликвидированы – куда делись «Вымпел», «Альфа»? Как же бороться с терроризмом без проникновения в его группировки? Так вот, именно при Путине эти структуры спецслужб России укрепились, и возросли результаты их работы. Благодаря чему удаётся десятками, а то и сотнями предотвращать террористические акты, о которых мы с вами даже не знаем. Я могу уверенно заявить, что в плане организации борьбы с терроризмом на сегодняшний день российские спецслужбы являются мировыми лидерами.

В США после известных событий 11 сентября 2001 года изменили федеральные законы, и тем не менее там один за другим происходят террористические акты. Посмотрите, что творится в Великобритании – террористы демонстративно на улице режут британского солдата и никто на это не обращает внимания. Во Франции полиция боится заходить в определённые кварталы Парижа. В России в этом плане спокойно, я не говорю о состоянии преступности в нашей стране. Да, она есть, но она снизилась, например, число убийств за последние 10–12 лет сократилось с 30 000 до 10 000, и это тоже важный показатель работы органов правопорядка. Россия ведёт огромную профилактическую работу.

Так что Россию и Израиль я бы назвал лидерами борьбы с терроризмом. Остальные страны этому пока только учатся – им бы у нашей страны перенимать опыт, а не обкладывать нас санкциями. Ведь те террористические акты, что были в Бельгии и во Франции, можно было предотвратить, будь там хорошая агентура и хорошие специалисты.

– Вы считаете, в дальнейшей борьбе с международным терроризмом может пригодиться опыт и авторитет Рамзана Кадырова?

– Для того чтобы ликвидировать зловещее «Исламское государство» (ИГ, запрещённая в РФ террористическая организация), необходимо ликвидировать его идеологию, которая уже, кстати, к моему глубокому сожалению, распространяется и в нашей стране. В России появились его представители и вербовочные группы. Представьте себе, что ИГ прорвалось через Афганистан в Таджикистан, Закавказье и в другие республики. Кто с ним будет бороться, если начнутся серьёзные боестолкновения? Лично я думаю, что свою роль сыграет не только армия, но и гвардейцы Рамзана Кадырова. Во-первых, потому что у него огромный опыт борьбы с террористами, во-вторых, у него 80 000 подготовленных бойцов.

– Подготовленных инструкторами российских спецслужб?

– В том числе. Главное, они – мусульмане, это крайне важно, поскольку, кроме пули и снарядов, террористам будет противопоставлен настоящий ислам. Они смогут разъяснять этим недоумкам, с которыми гвардейцам Кадырова, может быть, придётся вступить в бой, суть самого ислама, поскольку православный эту суть разъяснить не сможет.

Джохар Дудаев мог бы стать не врагом, а союзником России.

Оборотни с телекамерами

– Мы помним, как телеканалы российских олигархов практически рекламировали террористов. Они так хотели развала страны?

– Я не думаю, что Гусинский и Березовский хотели полного развала России. Но не исключаю того, что беспорядок в стране им был на руку. В мутной воде всегда легко ловить рыбу, особенно в нефтяной сфере. Не забывайте также о чисто журналистской тяге к «жареному». В результате мы имели телевидение, которое разрушало и страну, и мозги граждан.

Помню, как атаковывали меня ваши коллеги после убийства вора в законе Деда Хасана – я даже вынужден был отключить свой мобильный телефон. Или взять другой пример: криминальный авторитет Иваньков и космонавт Попович ушли на тот свет почти одновременно. Вора в законе Иванькова заворачивают во флаг России и хоронят, и мне после этого идут десятки звонков с просьбой прокомментировать смерть Иванькова, а не космонавта Поповича. Я предлагал журналистам рассказать про Поповича, который был председателем Организационного комитета выставки «Охота, рыбалка на Руси», а я был у него замом. Нет, их интересовал только Иваньков, а потом их же интересовал Дед Хасан. Даже в западных СМИ отметили, что вся пресса в России кинулась обсуждать смерть Деда Хасана.

– В книге вашего коллеги по Госдуме Александра Коржакова «Борис Ельцин: от рассвета до заката» утверждается, что Сергей Филатов, глава администрации президента (1993–1996), считал, что ситуацию в Чечне можно привести в норму, если сделать ставку на главу Надтеречного района Умара Автурханова. Ведь ему были предоставлены танкисты и танки для штурма Грозного в ноябре 1994 года. Мог этот человек переломить ситуацию в Чечне и не допустить крупномасштабной войны на её территории?

– Вы же помните, что стало с этими танками? Нет, и ещё раз нет. В тот момент, при поддержке Автурханова Кремлём, из этого вышла бы только бойня. Танками в городах не воюют. Дело в том, что в то время в России вокруг президента Ельцина было не только много некомпетентных людей, но были, простите меня, просто шизофреники, не буду называть их фамилии, они почти все умерли, а других поубивали свои же.

– Бывший спикер Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов когда-то говорил мне, что он мог бы ещё в 1994 году, до атаки на Грозный, группой Автурханова решить ситуацию в Чечне…

– Руслана Имрановича я лично помню как одного из очень умных экономистов, очень приятного человека в беседе, но у чеченцев он не пользовался такой популярностью, чтобы в те годы навести порядок, а тем более свергнуть Дудаева. Для чеченцев он был скорее русским, поэтому, когда он совершил свой вояж в Чечню в 1994 году ещё до начала событий, у него ничего не получилось.

– А мог ли что-то решить посланный в октябре 1991 года в Грозный для свержения Дудаева десант под командованием вице-президента РФ Руцкого?

– И этот десант ничего не мог решить. Руцкой первым из всех политиков заговорил о том, что надо в Чечню ввести войска, на это я ему сказал: «Саша, что ты говоришь? Тебе сейчас же объявят газават». К вечеру ему и объявили.

Нераскрытые тайны войны

– Есть ощущение, что Джохар Дудаев владел оперативными планами Москвы по Чечне…

– Дудаев прекрасно знал все планы. Более того, были весьма странные случаи для самих чеченцев, которые были на нашей стороне. Они мне рассказывали, как во время войны, если бомбили какой-то аул и туда въезжал Дудаев, то бомбёжки прекращались. Уехал Дудаев – бомбёжки тут же возобновляются. Эти же чеченцы говорили мне: «Александр Иванович, о чём это говорит? О том, что был сговор между какими-то военными и Дудаевым». То есть было прямое предательство!

– Тогда получается, что у Дудаева могли быть свои информаторы и в Генштабе РФ?

– Я считаю, были его люди, которые занимали какие-то должности в армии, и были люди, которые за деньги это делали!

– А кто из властных структур в правительстве занимался поставками оружия в Чечню?

– Не думаю, что этим занималось правительство, скорее всего, это на совести коррумпированных военных, но кто-то из членов Правительства России мог деньгами от продажи оружия пользоваться. Делалось это не в открытую, а под видом помощи Чеченской Республике.

– В смерти братьев Ямадаевых, которые перешли на сторону Центра раньше, чем тейп Кадыровых, были заинтересованы сторонники террористов?

– Никогда мы с вами правду об этих событиях в Чечне не узнаем, уголовное дело в суде не рассмотрено, и говорить не о чем. Знаю только, что у нас не было информации о том, будто Ямадаевы хотят захватить власть в Чечне. Значит, в этом убийстве был какой-то другой мотив. Возможно, что это была клановая разборка, не исключено, что они с кем-то что-то не поделили. Там ведь до сих пор действуют законы адата. Мотивы могут быть самые разные. Уверен, что правоохранительные органы РФ знают об этом убийстве больше нас с вами. Но они молчат, возможно, потому, что не хотят вызвать нежелательного всплеска ответных террористических акций и т.д. В спецслужбах есть такой закон: не навреди.

– То есть вы поддерживаете спецслужбы РФ, которые не называют заказчиков убийства Ямадаевых?

– Я вам так скажу: Великобритания до сих пор не открывает архивы своих спецслужб периода Первой мировой войны, иначе будет выглядеть в неприглядном свете и весь мир узнает, как она накануне этой войны стравливала Россию с Германией. И Россия не откроет архивы, хотя лично я за то, чтобы реально увидеть, что же происходило хотя бы в 20–30-е годы ХХ столетия. Но даже этого пока нет. А уж про дела ХХI века мы ещё очень долго не узнаем никаких подробностей…