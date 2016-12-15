Как «лучший» министр обороны боролся с советским наследием

Ровно 24 года назад, в декабре 1992 года, министр обороны Павел Грачев упразднил старейший журнал армии – «Советский воин»

У любой серьезной государственной структуры, коим всегда было и будет Министерство обороны, должен быть свой печатный орган. И не просто должен, а обязан быть с самых первых минут возникновения этой структуры, ибо печатный орган является важнейшей составляющей частью Минобороны.

Не случайно, что уже в 1919 году, фактически на заре становления Красной Армии, был основан журнал «Красноармеец». Который сыграл впоследствии значительную роль, обеспечивая в годы Великой Отечественной войны, как сказали бы сейчас, «информационно-пропагандистскую» поддержку Красной Армии. За что журнал был удостоен в 1944 году ордена Красной Звезды.

В 1947 журнал сменил название на «Советский воин», но не сменил свой профиль, по-прежнему оставаясь «рупором» Минобороны. В послевоенные годы журнал освещал различные аспекты жизни Вооруженных сил, на его страницах обсуждались разнообразные, порой острые, вопросы и проблемы, и со временем «Советский воин» стал частью истории как Советской армии, так и СССР. Ибо одно никогда не существовало в отрыве от другого.

Но после августа 1991 года в стране засквозили ледяные ветры кардинальных перемен, и уже в декабре 1992 года по требованию министра обороны Павла Грачева было принято решение сменить название журнала. Причем на этом не настаивал прямой грачевский начальник – президент РФ Борис Ельцин, которому, в общем-то, было все равно, какие названия носили выходящие в России издания. Хоть «Московский комсомолец», хоть «Комсомольская правда», хоть «Советский спорт» или «Советский воин». Потому что в стране была, понимаешь, демократия.

Но в данном случае будущий «покоритель» Грозного «одним парашютно-десантным полком» решил проявить инициативу самостоятельно и соответствовать духу времени. Поэтому и рекомендовал своим подчиненным сменить название журнала.

Решение министра было встречено без особого энтузиазма, так как «Советский воин» для многих офицеров советской, а потом и российской армии, был неразрывно связан с их службой, начиная от курсантов и до серьезных звезд на погонах. В конце концов газета «Красная звезда», вернее, её название, тоже перестало соответствовать духу времени, но «звездочку» трогать не стали, а на «Советского воина» Грачев ополчился.

В числе недовольных решением «лучшего» министра оказался главный редактор «Советского воина» Николай Иванов, пытавшийся отстоять историческое название. Вот как описывает сложившуюся ситуацию он сам: «Слово «советский» - это от Верховного Совета, который осуществляет нашу законодательную власть и никаких политических пристрастий и подоплек в названии журнала нет».

Но все было бесполезно – Грачев твердо решил устроить «ребрендинг» журнала. Хотя сам, однозначно, за время своей службы почитывал его не раз. Все-таки он был советским офицером, да не просто офицером, а генералом и Героем СССР. Но после 1991 года во властные структуры ринулась орда «перевертышей», которые учуяли запах больших денег, и дабы доказать лояльность новым хозяевам и боясь потерять место у корыта, ни секунды не задумываясь, отрекались от своего прошлого. Продемонстрировав фантастическую гибкость позвоночника, «прогибаясь» ежечасно и ежедневно.

Армии не хватало денег, тысячи офицеров сидели без жилья, многие солдаты и матросы голодали, как в немецких концлагерях – вспомним «скелетов» острова Русский. Но высшее армейское руководство тратило значительные средства на парадную форму пресловутого «натовского» образца, как грибы после дождя росли генеральские дачи и в том числе проводился «ребрендинг» всего, чего только можно. Под такой вот ребрендинг и попал заслуженный журнал «Советский воин».

Приговор Грачева был таков: «Вот если он (Н. Иванов) в российской армии найдет хотя бы одного советского солдата, тогда разрешу оставить это название. Или если журнал начнет финансировать Верховный Совет, а не Министерство обороны» (Н. Иванов, «Расстрелять в ноябре», издательство «Эксмо»). А чтобы главный редактор и коллектив шустрее выполняли пожелания министра, последний, недолго думая, ввёл «санкции» – финансирование журнала сократилось, а сотрудникам стали «заворачивать» назад представления на очередные воинские звания. Всё это привело к тому, что историческое название «Советский воин» заменили на нелепо-белогвардейское «Честь имею».

Дальше эта история приняла и вовсе печальный оборот. После того, как будущий беломраморный президент и его подельник Грачев расстреляли из танков Верховный Совет в октябре 1993 года, журнал «Честь имею» должен был поддержать это преступление рядом статей. Но главный редактор Николай Иванов предпочел написать заявление об увольнении. Заявление у него приняли, попутно уволив из рядов ВС РФ с формулировкой «за низкие моральные качества».

Свои моральные качества полковник Н. Иванов проявил потом в Чечне, попав в плен к боевикам и проведя несколько месяцев в зинданах, а вот про моральные качества П. Грачева можно рассказывать практически бесконечно.

Как известно, борьбу за светлые идеалы всегда нужно начинать с себя самого. Так и поступил «герой» октября-93 Павел Грачев, он начал выдавливать из себя «совка» практически сразу же, едва заняв министерское кресло. Тем более что делать это было до невозможности приятно. Почему? Да потому что имущество бывшей Советской Армии в 1992 году оценивалось в 200 трлн рублей. И фактически полновластным его хозяином стал министр обороны, ведь именно от его подписи зависело если и не всё, то почти всё.

И вот надо же такому случиться, что только в 1992-93 гг «куда-то» исчезло имущество на 60 трлн рублей. Не случайно, что именно в бытность Грачева министром обороны армейский лексикон обогатило такое немыслимое ранее понятие как «мафиози в погонах».

Не желая больше оставаться советским офицером и ведя борьбу со всем советским, П. Грачев личным примером показывал, как должен вести себя офицер ельцинской армии. Например, разъезжать по Москве на Mercedes-Benz 500SL без номеров. А зачем ему номера? Он же ВЛАСТЬ и лучший министр обороны, как его назвал будущий беломраморный хозяин.

Правда, были в стране люди, которых такое наглое поведение министра возмутило. И они даже инициировали судебное разбирательство по поводу появления на балансе Минобороны двух «мерседесов» представительского класса. И вот что выяснилось по тому самому автомобилю, который так полюбился «Паше-Мерседесу». Оказывается, за него заплатил 161 000 дойчмарок испанский банк «Бильбао Бискайа», которому на счет деньги капнули от… реализации имущества Западной группы войск. Сам Грачев, выступая как свидетель, утверждал, что деньги получены от реализации резиновой крошки, в которую превратили отслужившие свое автомобильные покрышки.

Его слова опроверг другой свидетель в погонах, утверждавший, что деньги получены от размещения рекламных плакатов на заборах советских/российских воинских частей в Германии. А третий свидетель и вовсе сообщил, что деньги получены за реализацию металлолома.

Вот и думай, откуда деньги, если все трое дают разные показания. Но как бы то ни было, вырученные от продажи имущества ЗГВ деньги по закону должны были идти на строительство жилья для военнослужащих, а не на покупку дорогих иномарок. И за нарушение закона вообще-то полагался тюремный срок. Но кого такие мелочи волновали в ельцинской России? Тем более, что победителей не судят. Вот и дело о «мерседесах» впоследствии скукожилось в дело, где фигурировала всего одна машина, а потом и вовсе заглохло. Тем более, что искоренивший в себе все советское Грачев вскоре потребовался Ельцину для наведения конституционного порядка в Чечне. А руководить подобной ответственной операцией из СИЗО он, понятное дело, не мог.

Что было дальше, всем хорошо известно.

И пускай история с «Советским воином» и «мерседесами» лишь незначительные эпизоды на фоне всех тех «реформ», что обрушила на страну ельцинская команда «реформаторов», но эти эпизоды наглядно показали суть новых правителей «свободной России». Которую они очень быстро освободили не только от советского наследия, но и от совести.

Попутно они моментально забыли о своем прошлом, о той стране, которая им дала всё, о всех своих клятвах и присягах, орденах, погонах, и как только представилась возможность – кинулись грабить и разорять страну с такой прытью, какой позавидовали бы татаро-монголы в 1237 году.

И уж совсем верхом цинизма выглядят заявления последних дней, когда некоторые деятели требуют у ограбленного народа признать заслуги зондеркоманды «реформаторов» и не сметь критиковать приснопамятный «Ельцин-центр». Но критиковать его надо. Не только за мультимедийную часть, но и за неполную экспозицию. Там по-прежнему не хватает сгоревшего БТРа 131-й Майкопской бригады и личного автотранспорта «Паши-Мерседеса».