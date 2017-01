В США создали генетически модифицированных муравьев-социопатов

Исследователи из Рокфеллеровского университета в США создали первых в мире генетически модифицированных муравьев, которые избегают своих сородичей. С помощью них они выяснили, что насекомые взаимодействуют друг с другом и формируют колонии благодаря наличию в усиках обонятельных рецепторов.



Фото April Nobile с сайта wikimedia.org

Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о ней рассказывает издание The New York Times.

Расшифровав геном муравья Ooceraea biroi и проанализировав активность ДНК, ученые обнаружили высокий уровень экспрессии генов, отвечающих за обоняние. Чтобы выяснить, как они влияют на социализацию насекомых, исследователи вывели таких Ooceraea biroi, в которых эти гены были выключены. На генетически модифицированных муравьев были нанесены цветовые метки, после чего они были выпущены в колонию обычных насекомых своего вида. Муравейник находился в лаборатории, поэтому ученые легко отслеживали перемещение помеченных муравьев с помощью компьютера.

Оказалось, что лишенные обонятельных генов муравьи предпочитали находиться в одиночестве и избегали контактов со своими сородичами. По мнению ученых, это означает, что эволюция обонятельных рецепторов в усиках насекомых способствовала развитию у них социальности.

Ooceraea biroi - обитающие в Азии муравьи, у которых был впервые обнаружен партеногенез (размножение без оплодотворения). В колонии этих насекомых есть самки, которые в отсутствие самцов производят на свет других самок, являющихся их генетическими копиями (клонами).