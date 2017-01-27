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Разработан 3D-принтер для печати человеческой кожи

16:12 27.01.2017

Группа ученых из Мадридского университета имени Карлоса III, Центра энергетических, экологических и технологических исследований и университетской клиники «Грегорио Мараньон» совместно со специалистами компании BioDan Group разработали прототип 3D-биопринтера, позволяющего создавать полностью функциональную человеческую кожу.


Стоп-кадр из видео в YouTube

По словам разработчиков, кожа подходит для пересадки пациентам с ожогами, проведения исследований, а также изучения влияния различных химических веществ, косметических средств и фармацевтических препаратов, сообщает The Independent.

Искусственная кожа имеет наружный тонкий слой для защиты, подобный эпидермису, а также толстый слой, который выступает в качестве дермы, включающей фибробласты (клетки, производящие коллаген).

Основным элементом при печати являются специальные биочернила. Вместо картриджей и цветных чернил используются инжекторы с биологическими компонентами.

Разработчики отмечают, что полученная таким образом кожа, если она предназначена для трансплантации, обязательно должна быть создана из собственных клеток пациента, чтобы не было отторжения.

Темы: Видео ролики, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.01.2017, 21:13
Гость: Гость

С такими успехами можно "напечатать" всего человека полностью, а не только его кожу. И что это будет тогда за существо? Как страшно жить, причем чем дальше, тем страшнее. Завтра они таким способом "напечатают" "Христа", и скажут: "вот ваш, новый Мессия". Куда катиться мир? Товарищи хакеры, на вас последняя надежда, вы не могли бы взять под контроль все пункты запуска ядерных ракет на планете, тогда можно было бы их всех прижать к стенке, а то они нас всех доконают своим "новым миром"...
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