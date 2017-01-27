Разработан 3D-принтер для печати человеческой кожи

Группа ученых из Мадридского университета имени Карлоса III, Центра энергетических, экологических и технологических исследований и университетской клиники «Грегорио Мараньон» совместно со специалистами компании BioDan Group разработали прототип 3D-биопринтера, позволяющего создавать полностью функциональную человеческую кожу.



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По словам разработчиков, кожа подходит для пересадки пациентам с ожогами, проведения исследований, а также изучения влияния различных химических веществ, косметических средств и фармацевтических препаратов, сообщает The Independent.

Искусственная кожа имеет наружный тонкий слой для защиты, подобный эпидермису, а также толстый слой, который выступает в качестве дермы, включающей фибробласты (клетки, производящие коллаген).

Основным элементом при печати являются специальные биочернила. Вместо картриджей и цветных чернил используются инжекторы с биологическими компонентами.

Разработчики отмечают, что полученная таким образом кожа, если она предназначена для трансплантации, обязательно должна быть создана из собственных клеток пациента, чтобы не было отторжения.