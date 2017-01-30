Астрономы нашли у Урана второй троянский астероид

Астрономы Карлос и Рауль де ла Фуэнте Маркос обнаружили у Урана второй троянец - астероид 2014 YX49, который находится в районе точки Лагранжа L4 и орбитальном резонансе 1:1 с планетой.



Сопоставление размеров Земли и Урана. Фото с сайта wikimedia.org

По расчетам ученых, в качестве троянца Урана объект 2014 YX49 находился последние 60 тысяч лет. Специлисты считают, в этом статусе астероид пробудет еще примерно 80 тысяч лет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на препринт исследования.

Выводы астрономов основываются на наблюдениях за 2014 YX49 из Базы данных малых тел Лаборатории реактивного движения NASA.

Положение 2014 YX49, как и первого троянца Урана, в долгосрочный период определяется Юпитером и Нептуном. Диаметр 2014 YX49 достигает нескольких десятков километров.

Напомним, что сейчас троянские астероиды обнаружены также у Марса, Земли, Юпитера и Нептуна.