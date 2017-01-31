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В Денисовой пещере найдены останки древнего гибрида зебры и осла

16:10 31.01.2017
Домашний осел. Фото Adrian Pingstone с сайта wikimedia.org
Домашний осел. Фото Adrian Pingstone с сайта wikimedia.org
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Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, исследуя найденные при раскопках в Денисовой пещере костные остатки, установили, что одна из костей принадлежит лошади Оводова - зеброослоподобному существу, жившему на Алтае около 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком.
 
Животное называется лошадью только формально. Внешне она больше напоминала что-то среднее между ослом и зеброй, сообщает издание «Наука в Сибири».
 
Сделанное открытие подтверждает, что на Алтае в те времена было намного большее видовое разнообразие, чем сейчас, в том числе фауна была представлена и такими экзотическими видами.
 
В настоящее время сибирские биологи изучают костные останки лошадей не только с Алтая, но и из Бурятии, Монголии, а также европейской части России. Для некоторых из них уже получены полные митохондриальные геномы, и можно посмотреть, к каким современным породам они ближе.
 
Напомним, лошадь Оводова была впервые описана в 2009 году российским археологом Николаем Дмитриевичем Оводовым по материалам из Хакасии. Ранее считалось, что подобные кости принадлежат кулану, но более детальные морфологический и генетический анализы показали, что южносибирские «куланы» не имеют отношения к настоящим куланам, а являются реликтами группы архаичных лошадей. 

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в России
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31.01.2017, 20:27
Татьяна Алексеевна

Зебры в Алтайском крае? Вот это ДА!
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