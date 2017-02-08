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Геофизики нашли причину разворота магнитного поля Земли

11:55 8.02.2017

Геофизики Рочестерского университета установили местоположение аномалии, с которой, по их мнению, связан намечающийся переворот магнитного поля Земли.


Фото: NASA/Gary Glazmaier, CC BY

Ученые считают, что магнитное поле Земли ослабевает в течение последних 160 лет, а основной причиной этого они называют Южно-атлантическую аномалию, простирающаяся в Южном полушарии между Зимбабве и Чили, сообщает The Conversation.

В данной области напряженность магнитного поля настолько слаба, что, по словам специалистов, расположенные выше нее спутники почти не защищены от космической радиации.

Источник Южно-атлантической аномалии находится в недрах планеты, между ядром и мантией, в районе под Южной Африкой, где направление магнитного поля в настоящее время противоположно его средней (глобальной) ориентации.

По словам авторов исследования, над Южно-атлантической аномалией магнитное поле сейчас продолжает ослабевать, что предвещает глобальный разворот магнитных полюсов Земли. Данное событие, по мнению геофизиков, окажет сильное влияние на работу наземных и орбитальных электронных систем и навигационного оборудования, а также заболеваемости раком. 

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 15:15
Гость: Кирилл.

Иными словами, учёные считают, что гибелью всему живому на планете грозит... НЕТРАДИЦИОННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ (магнитного поля). И даже не просто нетрадиционная ориентация, а нетрадиционная ориентация "под Южной Африкой", Карл!!!
Ну, знаете ли, это уж вообще ни в какие ворота!
08.02.2017, 14:21
Гость: pszek

Эдакий современный всемирный потоп!
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