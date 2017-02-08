Геофизики нашли причину разворота магнитного поля Земли

Геофизики Рочестерского университета установили местоположение аномалии, с которой, по их мнению, связан намечающийся переворот магнитного поля Земли.



Фото: NASA/Gary Glazmaier, CC BY

Ученые считают, что магнитное поле Земли ослабевает в течение последних 160 лет, а основной причиной этого они называют Южно-атлантическую аномалию, простирающаяся в Южном полушарии между Зимбабве и Чили, сообщает The Conversation.

В данной области напряженность магнитного поля настолько слаба, что, по словам специалистов, расположенные выше нее спутники почти не защищены от космической радиации.

Источник Южно-атлантической аномалии находится в недрах планеты, между ядром и мантией, в районе под Южной Африкой, где направление магнитного поля в настоящее время противоположно его средней (глобальной) ориентации.

По словам авторов исследования, над Южно-атлантической аномалией магнитное поле сейчас продолжает ослабевать, что предвещает глобальный разворот магнитных полюсов Земли. Данное событие, по мнению геофизиков, окажет сильное влияние на работу наземных и орбитальных электронных систем и навигационного оборудования, а также заболеваемости раком.