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В Австралии найдены остатки самого большого подводного оползня

11:29 9.02.2017

Ученые обнаружили следы самого большого подводного оползня, останки которого примерно в 30 раз превышают объемы знаменитой австралийской горы Улуру и расположены неподалеку от Большого Барьерного рифа в Австралии.


Фото с сайта deepreef.org

Древние останки оползня получили названия Gloria Knolls. Они остались на дне моря после того, как континентальный шельф Австралии 300 тысяч лет назад дал трещину, сообщает Marine Geology.

Напомним, оползни происходят, когда массы горных пород смещаются вниз по склону. Как правило, такое происходит на суше, однако такие явления возможны и в море.

Следы оползня были найдены во время сканирования дна моря при помощи сонаров, строящих 3D-модели дна. Они оказались на глубине почти 1500 метров.  

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 12:52
О?

Название этого "оползня" АВСТРАЛИЯ?
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