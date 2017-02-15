Летом 2017 года в Дубае запустят беспилотное воздушное такси

На июль текущего года управление дорог и транспорта Дубая запланировало запуск службы такси с беспилотными летающими машинами.



Изображение с сайта ehang.com

В частности, речь идет о модели Ehang 184, разработанной Управлением совместно с китайской фирмой Ehang. Данный беспилотник был представлен на Всемирном правительственном саммите в Дубае и, по словам разработчиков, способен перевозить грузы массой до 110 килограммов, сообщает The National.

Внешний вид летательного аппарата напоминает вертолет. Его длина и ширина составляет почти 4 метра, а высота - 1,6 метра. Модель Ehang 184 имеет тачскрин, на котором пассажир может выбрать пункт назначения. Количество возможных точек взлета и посадки ограничено, а сами полеты контролируются специалистами с земли через систему беспроводной связи.

В воздухе аппарат может находиться в течение 30 минут и развивать скорость до 160 километров в час. В черте города его скорость, предположительно, ограничат до 100 километров в час. Максимальная высота полета составляет порядка 900 метров.