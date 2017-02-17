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Ученые разработали комфортные дома для жизни в Арктике

09:41 17.02.2017

Комплекс строительных технологий является ноу-хау во многих смыслах


Изображение с сайта news.sfu-kras.ru

Коллектив ученых Инженерно-строительного института СФУ на протяжении последних 20 лет разработал свыше 50 инноваций технологий строительства деревянных домов-конструкторов для Арктических и Заполярных территорий, которые позволят создать комфортные условия для проживания в суровых климатических условиях.

Комплекс строительных технологий является ноу-хау во многих смыслах. Деревянные сборные конструкции-модули более мобильны в отличие от нынешних строений из простого и клееного бруса, что облегчает их логистику к месту установки и сборку. Также их производство значительно экономичнее: ожидается, что при постановке на серийное производство, стоимость строительства жилого дома будет в 2-4 раза ниже текущих цен. Они созданы из экологичных материалов с заботой о будущем, то есть они легко поддаются утилизации в отличие от металлических и железобетонных конструкций, которыми усеян русский Север после интенсивного строительства в советский период. Более того арктические дома предлагается оснастить интеллектуальными системами (аналог «умного дома»), мусоросжигающими установками, микрооранжереями, а также организовать там многоступенчатое использование энергии.


Изображение с сайта news.sfu-kras.ru

Подобные дома были разработаны для специалистов, занимающихся освоением северных территорий, решением инженерных задач по использованию северных ресурсов, которые во время своих длительных экспедиций могли бы вместе со своими семьями проживать в них. По словам доктора технических наук Сергея Амельчугова, эксплуатация такого дома на 60 процентов дешевле обычного.

На данный момент строительные технологии для Арктики ученых СФУ ещё находятся в процессе регистрации прав интеллектуальной собственности и ожидают дальнейшего внедрения в реальные жизненные процессы, для чего требуется наладить системное производство предлагаемых домов.


Изображение с сайта news.sfu-kras.ru

Сегодня для строительства в Арктике зачастую используются технологии скандинавских стран (Норвегии, Дании, Финляндии), климатические, а главное экономические, условия в которых все же далеки от российских реалий. Ключевым отличием отечественного арктического домостроения от зарубежного является наличие большого багажа практических знаний, основанных на многолетних испытаниях и наблюдениях, ориентированных на создание максимально комфортных условий проживания и обеспечение безопасности людей. Использование строительных инноваций специалистов СФУ могло бы существенно повысить качество возводимого на Севере жилья и заменить импортные технологии отечественными. Тем более, что уже сами зарубежные страны высказывают свою заинтересованность в российском модульном деревянном строительстве для проживания нефтегазодобытчиков на Севере.

Темы: Наука, Наука и практика
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 10:39
Srha

Вот почему чуть ли не каждый сезон в америке сносит ветрами и прочими "катаклизмами" десятки тысяч домов, а в России про это (десятки тысяч) как-то и не слышно (ну, разве, топит жадных, глупых и ленивых в затонах иногда)? А потому, что у них вот подобные дешёвые решения. Кстати, каркас что-то очень юрту напоминает.
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